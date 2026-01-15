استدرج فتيات مدرسة.. السجن المشدد 10 سنوات للعجوز المتصابي

رجل عجوز يبلغ من العمر 62 عاما، يمتلك محل سوبر ماركت أمام إحدى المدارس بمدينة السادات بمحافظة المنوفية ، استغل ذلك في استدراج بعض الطالبات في هذه المدرسة بالتحايل من خلال تقديم لهم الحلوى وملامسة أجسادهن والتحرش بهن.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من إحدى أولياء الأمور بقيام المتهم بالتحرش بابنتها، وعقب تقنين الإجراءات وتفريغ الكاميرات تبين قيام المتهم بسابقة التحرش بتلمذتين من خلال ملامسة أجسادهن داخل محله.

عقب ضبط المتهم تمت إحالته للمحاكمة الجنائية حيث نظرت محكمة الجنايات الاستئنافية القضية وانتهت الى إدانة المتهم والحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وأشارت المحكمة إلى رفضها دفوع المتهم وذلك لثبوت الجرم بحقه ورصد ما قام به بالصوت والصورة عبر كاميرات المراقبة الخاصة بمحل المتهم، وأنه أخذت المتهم بقدر من الشدة نظرا لبشاعة ما ارتكبه واستغلاله للمجنى عليهن وهن في عمر الزهور وانتهاء براءتهن.

ووجهت المحكمة رسالة إلى أولياء الأمور بان ينتبه الى بناتهن ويحذرهن من الدخول الى أماكن غريبة بمفردهن.