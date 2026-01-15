توك توك ومبلغ مالي ينهى حياة طفل ويقود المتهم إلى حبل المشنقة

صرخ الأهالي عندما وجدوا جثة صبي صغير لم يبلغ من العمر سوى 12 سنة، مذبوحة وملقاه في شوال ببحر الجعافرة بمركز إطسا، بالفيوم بعد اختفائه 4 أيام، وتم إبلاغ الشرطة وتمكنت الأجهزة الأمنية من حل لغز مقتل الصبي ممدوح توفيق وتبين أن الحادث بدافع السرقة.

توصلت تحريات المباحث بعد تفريغ كاميرات المراقبة إلى أن وراء الجريمة شخص يدعى هاني مقيم بقرية مجاورة لقرية المجني عليه تابعة لمركز الفيوم، وتم إلقاء القبض عليه وأدلى بأقواله واعترافاته كاملة بارتكابه الواقعة

ولفت إلى أنه كان يمر بأزمة مالية وشاهد المجني عليه، فقرر قتله والاستيلاء على التوك توك الخاص به.

وكشفت التحقيقات أن المتهم إستدرج المجني عليه لسرقة التوك توك ومبلغ مالي، وخلال الاعتداء بالضرب على المجني عليه ومحاولة تخويفه لترك التوك توك قاومه ما جعله يقتله وتخلص من جثته في أحد المصارف المائية.

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الفيوم، وقضت برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، بإعدام الجاني في واقعة قتل طفل وسرقة التوك توك الخاص به