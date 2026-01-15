قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة
وزير الخارجية الإيراني: المرشد الأعلى بصحة جيدة وطهران تحت السيطرة الكاملة
الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال
3 عبادات تعادل قيام الليل.. لا تفوت أفضل ثواب يوم الإسراء والمعراج
الأحد المقبل.. «البريد المصري» يتيح التسجيل الإلكتروني لمستحقي «السكن البديل»
الخطر يتزايد.. الخارجية البريطانية تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل
تعرضنا للظلم.. أول تعليق من حسام حسن بعد الهزيمة أمام السنغال
إيران تغلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات
أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية
دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك
بركلات الترجيح.. المغرب يتأهل إلى نهائي أمم أفريقيا بعد ملحمة أمام نيجيريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

توك توك ومبلغ مالي ينهى حياة طفل ويقود المتهم إلى حبل المشنقة

«توك توك» ومبلغ مالي ينهى حياة طفل
«توك توك» ومبلغ مالي ينهى حياة طفل
إسلام دياب

صرخ الأهالي عندما وجدوا جثة صبي صغير لم يبلغ من العمر سوى 12 سنة، مذبوحة وملقاه في شوال ببحر الجعافرة بمركز إطسا، بالفيوم بعد اختفائه 4 أيام، وتم إبلاغ الشرطة وتمكنت الأجهزة الأمنية من حل لغز مقتل الصبي ممدوح توفيق وتبين أن الحادث بدافع السرقة.

توصلت تحريات المباحث بعد تفريغ كاميرات المراقبة إلى أن وراء الجريمة شخص يدعى هاني مقيم بقرية مجاورة لقرية المجني عليه تابعة لمركز الفيوم، وتم إلقاء القبض عليه وأدلى بأقواله واعترافاته كاملة بارتكابه الواقعة

ولفت إلى أنه كان يمر بأزمة مالية وشاهد المجني عليه، فقرر قتله والاستيلاء على التوك توك الخاص به.

وكشفت التحقيقات أن المتهم إستدرج المجني عليه لسرقة التوك توك ومبلغ مالي، وخلال الاعتداء بالضرب على المجني عليه ومحاولة تخويفه لترك التوك توك قاومه ما جعله يقتله وتخلص من جثته في أحد المصارف المائية.

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الفيوم، وقضت برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، بإعدام الجاني في واقعة قتل طفل وسرقة التوك توك الخاص به

جثة جثة صبي الفيوم سرقة التوك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

منتخب مصر والسنغال

ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

ترشيحاتنا

كابتن إسلام حمزة

صديق والده: رحيل إسلام حمزة صدمة كبيرة وكان مثالًا للأخلاق وموهبة كروية

للنشر6##موظف محكمة يلقى مصرعه دهسا بقطار|وزملاء العمل: الشهامة لم تكن عليه جديدة

مصرع موظف حاول إنقاذ فتاة تحت عجلات القطار.. زملاؤه: شهيد الشهامة

محمد صلاح

صلاح ضد التاريخ والسنغال.. هل يفك قائد الفراعنة العقدة الإفريقية؟

بالصور

لوك فرنسي.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

بلوك فرنسي..هنا الزاهد تخطف الانزار بجمالها
بلوك فرنسي..هنا الزاهد تخطف الانزار بجمالها
بلوك فرنسي..هنا الزاهد تخطف الانزار بجمالها

بورش تايكان "هاي كوبي" بـ 28 ألف دولار فقط

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

أطعمة تساعد في تخفيف أعراض مرضى الروماتيزم

أطعمة تساعد فى تخفيف أعراض مرضى الروماتيزم
أطعمة تساعد فى تخفيف أعراض مرضى الروماتيزم
أطعمة تساعد فى تخفيف أعراض مرضى الروماتيزم

هوندا تغير شعارها لأول مرة منذ 25 عاما استعدادا لعصر السيارات الكهربائية| صور

شركة هوندا اليابانية
شركة هوندا اليابانية
شركة هوندا اليابانية

فيديو

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد