مفوضية اللاجئين: 17 ألف نازح من كردفان ودارفور وصلوا ولاية النيل الأبيض

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن وصول 17 ألف نازح حتى الآن من إقليمي كردفان ودارفور إلى ولاية النيل الأبيض، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية والإنسانية الصعبة في عدد من المناطق السودانية.

أوضاع إنسانية تتطلب استجابة عاجلة

وأوضحت المفوضية، حسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، أن موجات النزوح الأخيرة تفرض تحديات إنسانية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بتوفير المأوى والغذاء والخدمات الأساسية للنازحين، مشيرة إلى أن أعداد الوافدين مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة.

دعوات لتكثيف الدعم الإغاثي

وأكدت مفوضية اللاجئين أهمية تكثيف الجهود الدولية والإنسانية لدعم ولاية النيل الأبيض، ومساندة الجهات المحلية في التعامل مع تدفقات النازحين، بما يضمن تلبية احتياجاتهم الأساسية وحمايتهم من المخاطر الإنسانية المتزايدة.