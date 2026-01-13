التعاون الإسلامي ومفوضية الأمم المتحدة تطلقان خطة عمل استراتيجية

وقّع الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية بمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت، والمستشار الأول وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور خالد خليفة، اليوم الثلاثاء، خطة عمل إستراتيجية جديدة للأعوام الخمسة القادمة.



وتعكس الخطة عمق التعاون والشراكات الدولية بين الجانبين، حيث تستهدف الخطة الممتدة من عام 2026 إلى عام 2030 الشراكة القائمة وتطويرها، مستندةً إلى إرث التعاون التاريخي بين الطرفين الممتد منذ اتفاقية عام 1988، مع مواءمة الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).



وتركز الاتفاقية الجديدة على عدة مسارات حيوية، تشمل برامج الدعم الميداني وتقديم مساعدات إنسانية فاعلة ومستدامة للاجئين والنازحين في المناطق الأكثر احتياجًا، وتبادل الخبرات الفنية وتعزيز كفاءة الكوادر العاملة في المجال الإنساني لدى الجانبين، وكذلك توحيد الرؤى والأولويات؛ لضمان استجابة أسرع وأكثر تأثيرًا في الأزمات الإنسانية.



وأكد الجانبان أن هذه الخطة تمثل نقلة نوعية في العمل المشترك، حيث تدمج بين الانتشار الجغرافي للمنظمة في العالم الإسلامي والخبرة الدولية العريقة للمفوضية السامية؛ مما يعزز من قدرة الطرفين على تقديم حلول إنسانية مبتكرة وشاملة.