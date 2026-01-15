نائبة تتقدم باقتراح بمراجعة تنسيق القبول لطلاب STEM وزيادة المقاعد والمنح

تقدمت النائبة ولاء هرماس، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى الحكومة لمراجعة آلية تنسيق القبول بالجامعات لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، في ضوء ما أفرزته التجربة العملية من شكاوى وتساؤلات متزايدة حول عدالة المنظومة الحالية ومدى تحقيقها للهدف الأساسي من إنشاء تلك المدارس، والمتمثل في رعاية المتفوقين علميًا وتحفيزهم.

وأوضحت هرماس أن منظومة التنسيق الحالية، ومعامل التفوق المطبق، تثير جدلًا واسعًا كل عام، خاصة مع تطبيق ما يُعرف بـ”النسبة المرنة“، التي يرى أنها تساوي بين غير المتساويين وتحرم عددًا من الطلاب المتفوقين من فرصهم المستحقة في الالتحاق بالكليات المرموقة، بما قد يؤدي – دون قصد – إلى إهدار تفوقهم العلمي.

وطالبت النائب بزيادة عدد المقاعد المخصصة لطلاب STEM في الكليات الحكومية، مع مراجعة سياسات التنسيق الحالية، وإعادة النظر بشكل جذري في آلية تطبيق النسبة المرنة، إلى جانب إصدار توجيهات بإنشاء تنسيق خاص منفصل لطلاب STEM يُفتح بالتزامن مع المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة، بما يضمن عدم تأخيرهم أو تحميلهم أعباء إضافية.

كما دعت هرماس إلى تخصيص منح كاملة وجزئية لطلاب STEM الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، وكذلك بنظام الساعات المعتمدة والبرامج المتميزة في الجامعات الحكومية، مع وضع آلية واضحة ومنصفة لتوزيع هذه المنح وفقًا لمستوى التفوق بعد تطبيق معامل التفوق.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، طالبت النائبة بالموافقة على تقليل الاغتراب لجميع طلاب STEM بصفة استثنائية ودائمة، تقديرًا لما تحملوه من أعباء الغربة طوال ثلاث سنوات الدراسة في مدارس المتفوقين.

كما شمل الاقتراح مراجعة أوضاع الإقامة والخدمات المعيشية المقدمة لطلاب مدارس STEM، بما في ذلك التغذية والمياه والرعاية الصحية وقاعات التدريب والأجهزة والخدمات التقنية ووسائل الانتقال، مع وضع معايير واضحة تضمن توفير بيئة تعليمية داعمة للتفوق.

وأكدت هرماس أهمية عرض نتائج المراجعة والتصورات المقترحة على الجهات الاستشارية المختصة، دعمًا للدور الاستشاري لمجلس الشيوخ، وبما يحقق الهدف الأساسي من إنشاء مدارس المتفوقين باعتبارها أحد أهم روافد إعداد الكوادر العلمية المستقبلية للدولة.