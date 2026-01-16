ممارسة الأعمال المنافية للآداب.. قرار بشأن ربة منزل في القاهرة

قررت جهات التحقيقات حبس سيدة 4 أيام لإدارتها ناديا صحيا بدون ترخيص، واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لإدارتها ناديا صحيا بدون ترخيص، واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام إحدى السيدات بإدارة نادٍ صحى بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطها وبصحبتها 3 أشخاص وسيدتان بنطاق محافظة القاهرة، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.