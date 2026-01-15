قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

حبس سيدة 3 أشهر بتهمة سب وقذف محمد نور عبر فيسبوك

محمد نور
محمد نور
يارا أمين

علّق الفنان محمد نور على تفاصيل القضية التي أقامها ضد إحدى السيدات، بعد اتهامها له بالتشهير والإساءة عبر موقع «فيس بوك»، والتي صدر فيها حكم قضائي بحبس المتهمة لمدة 3 أشهر، مع تغريمها 20 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت.

وأوضح محمد نور، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، أن أي شخص يتعرض للإساءة أو التشهير، سواء من خلال تعليق مسيء أو مقطع فيديو، عليه ألا يتنازل عن حقه، مشيرًا إلى أنه تعرض بالفعل لتشهير بكلام لا يمت للحقيقة بصلة.

وأكد أنه فور وقوع الضرر، توجه إلى مباحث الإنترنت، التي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة والمحكمة الاقتصادية، إلى أن صدر الحكم بإدانة المتهمة.

وأضاف نور أن الحكم تضمن حبس المتهمة 3 أشهر مع الشغل، وتم تنفيذ الحكم بالفعل، موجهًا الشكر لكافة الجهات المعنية بحماية الحقوق وتطبيق القانون، ومشددًا على أهمية اللجوء للقضاء عند التعرض لأي إساءة.

وفي سياق متصل، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة «ل. ص»، تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، بعد إدانتها بسب وقذف الفنان محمد نور والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أعمال محمد نور

وعلى الصعيد الفني، طرح الفنان محمد نور مؤخرًا أغنية «نور»، كأولى أغنيات ألبومه الجديد «وريني»، وهي من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع هشام البنا، وإنتاج محمد علام (كيوب ميوزك). ويضم الألبوم 6 أغانٍ هي: «نور»، «من السبت للخميس»، «عجبك حالي»، «كنا ناويين خير»، «وريني»، و«أهلا وسهلا».

الفنان محمد نور فيس بوك محمد نور مباحث الإنترنت وريني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

