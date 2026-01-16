قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز أن أنهى مُصليا عن الكلام أثناء الخطبة؟.. الأزهر يجيب
متسابق دولة التلاوة يؤم المصلين في صلاة الفجر بحضور الرئيس السيسي
300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة
الرئيس السيسي يتفقد مسجد العزيز الحكيم بالمقطم.. فيديو
أيمن عاشور: الشراكات الدولية هي المحرك الأساسي لتطوير البحث العلمي في مصر
رونالدو يتفوق على ميسي مجددا.. قائمة أعلى الرياضيين أجرا في العالم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
وزير التعليم يصطحب نظيره الياباني لتفقد محور شينزو آبي.. ويُسلّمه رسالة شكر من الرئيس
قبل الحلقة النهائية.. من يحصد لقب The Voice
نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها
الإسراء والمعراج .. ذكر واحد يحقق لك 100 أمنية
أخبار البلد

خلال عام.. مصر للطيران تغير الكبائن الداخلية لـ 21 طائرة من أسطولها الجوي

نورهان خفاجي

بدأت الناقل الوطني مصر للطيران، خلال العام المنقضي 2025، في خطة تحديث أسطولها الجوي وتعزيز شبكة الخطوط الجوية للشركة للعام 2031.

مصر للطيران تغير الكبائن الداخلية للطائرات

خلال عام 2025، أعلنت مصر للطيران، عن مد استئجار 5 طائرات B777-300ER لمدة 18 شهرًا، فيما بدأت أيضا في تغيير الكابينة الداخلية لعدد (19) طائرة طرازB737-800، والتعاقد على تغيير كابينة عدد (2) طائرة من طرازA330-200.

وأجرت مصر للطيران، عملية شراء جهاز طيران تمثيلي طراز B737 MAX، فيما قامت بتجديد جهاز الطيران التمثيلى لطراز B737NG.

تعزيزًا لأسطول الشحن الجوي، تم البدء في تحويل طائرتين من طراز A330-200من طائرات ركاب إلي طائرات بضائع.

على جانب الأنشطة والخدمات الأخرى المتعلقة بالركاب، قامت مصر للطيران بتطوير الاستراحات المخصصة للركاب بمطار القاهرة، وتم افتتاح أكبر Lounge فى أفريقيا، بالإضافة الى تحسين جودة الوجبات المقدمة للركاب على متن الرحلات بشكل ملحوظ بناء على تقييم Skytrax.

خدمات الركاب في مصر للطيران

إضافة إلى ذلك تم تطوير الأسواق الحرة بمطار القاهرة بالتعاون مع إستشارى عالمى بالإضافة إلى إعادة إفتتاح فندق المطار.

فيما شهد نشاط الخدمات الجوية بشركة مصر للطيران، خلال عام 2025 طفرة نوعية في مسيرة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، حيث نفذت الشركة برنامجًا تطويريًا شاملًا استهدف تحديث البنية التحتية، وتعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات، وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب تعظيم العوائد المالية والتوسع في الشراكات الدولية.

وقد شهدت نتائج أعمال الشركة تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء التشغيلي والمالي، لتنجح الشركة  فى تحقيق اٍنجازات غير مسبوقة، رسخت مكانتها كإحدى الشركات الرائدة إقليميًا ودوليًا في مجال التموين الجوي وفق أحدث المعايير الدولية.

