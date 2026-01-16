قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تعزيز الاعتماد المبدئي لمنشآت الرعاية الصحية الأولية بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعًا هامًّا لتوزيع المهام الخاصة بمعايير الاعتماد المبدئي لمنشآت الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبدعم اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وفي إطار جهود المديرية لتعزيز وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحقيق رضا المنتفعين.

وأوضح الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن الاجتماع جاء بتنظيم من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بقيادة د. محمد كمال، مدير إدارة الحوكمة، وبحضور مسؤولي ملف الاعتماد بالمديرية، وذلك لمتابعة تنفيذ مستهدفات خطة القطاع لاعتماد بعض المنشآت الصحية

وأكد وكيل صحة الوادي الجديد، على أهمية هذا الاجتماع في رفع جودة الخدمات المقدمة وضمان الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، بما يساهم في تقديم رعاية صحية آمنة وفعّالة لجميع المواطنين.


 التزام مستمر بتحقيق الجودة وتطوير مستوى الخدمات الصحية

ومن جانبه ذكر الدكتور أحمد عبد الحميد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن تكامل الأدوار بين مقدمي الخدمات الصحية يمثل ركيزة أساسية في توفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين، مشيرا إلى أن كل قطاع يلعب دورا فاعلا في تقديم خدمات صحية وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية.
وأوضح الدكتور أحمد طه أن أحد أهم عوامل نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل هو تنوع مقدمي الخدمات الصحية، حيث يتيح ذلك للمواطن حرية الاختيار بين المنشآت الصحية، ويعزز من تجربة المرضى ويضمن حصولهم على خدمات طبية تنافسية بجودة عالية.  

وأضاف، أن نجاح منشآت صحية جديدة من مختلف القطاعات في الحصول على شهادة الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، والمعتمدة من منظمة الإسكوا الدولية، يعد خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الخدمات الصحية، بما يضمن للمواطنين الحصول على رعاية آمنة ومتكاملة.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد مديرية الصحة

