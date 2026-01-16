قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

فرحت جدا.. مؤلف كارثة طبيعية عن قرار صرف اللبن المدعم للتوائم

مسلسل كارثة طبيعية
مسلسل كارثة طبيعية
سارة عبد الله

علق المؤلف أحمد عاطف فياض صاحب مسلسل “كارثة طبيعية"، على قرار وزارة الصحة والسكان بصرف الألبان الصناعية المدعمة للتوائم المتعددة دون شروط.

وكتب أحمد عاطف فياض، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "بعيداً عن ماتش السنغال والتوأم حسام وإبراهيم حسن .. فيه خبر يهم كل أهالى التوائم ... خبر فرحنى جداً كصانع من صناع مسلسل "كارثة طبيعية " وأكيد هيفرح كل اللى شارك في المسلسل، وهو إن وزارة الصحة مشكورة أصدرت من يومين قرار رسمى بصرف لبن مدعم لأى حالة توائم متعددة مهما كان عددهم وبدون شروط".

مصدر ينفي وجود جزء ثان من المسلسل 

من ناحية أخرى مصدر بفريق العمل نفى لـ صدى البلد وجود نية مسبقة لتقديم جزء ثان من العمل، أثناء التصوير، مؤكدا أن فكرة الحديث عن وجود جزء جديد جاءت بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل وحالة التفاعل الكبيرة معه عبر السوشيال ميديا.

ولم يستقر صناع العمل حتى الآن على تقديم جزء ثان من المسلسل، تاركين الأمر للمؤلف أحمد عاطف فياض، وما إذا كان لديه استكمال للحدوتة بنفس القوة التي لفتت نظر الجميع في الجزء الأول.

تدور أحداث مسلسل “كارثة طبيعية” في مزيج بين الكوميديا الواقعية والدراما الاجتماعية، حول شاب من أسرة بسيطة يحاول بناء حياته وسط التحديات اليومية، قبل أن يجد نفسه في مواجهة حدث يغيّر مصير عائلته بالكامل. يشارك في بطولته محمد سلام وجهاد حسام الدين، والعمل من تأليف أحمد عاطف فياض. 

كارثة طبيعية أحمد عاطف فياض وزارة الصحة اللبن المدعم

