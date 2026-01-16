بعد افتتاح الرئيس السيسى له.. محافظ القاهرة يؤدى صلاة الجمعة بمسجد العزيز الحكيم

أدّى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، صلاة الجمعة اليوم بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم، وذلك بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وذلك بعد افتتاحه رسميًا فجر اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية،

وشارك في أداء الصلاة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، ومحمد جبران وزير العمل، ، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، والدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وم. أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور محمود الشريف نقيب الأشراف، والشيخ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، إلى جانب عدد من القيادات الدينية والتنفيذية.

وتلا القرآن الكريم القارئ الشيخ محمد أبو العلا، فيما ألقى خطبة الجمعة الدكتور سيد عبد الباري، والتي تناول خلالها الدروس والعِبر المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.