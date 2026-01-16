قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ويجز يفاجئ الجمهور بزواجه: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات
أسهل طريق للاستثمار بالشهادات البنكية.. كلمة السر
حققت نتائج إيجابية.. النصر للملاحات تصدر أكبر شحنة ملح في تاريخها من ميناء العريش
مهلة لا تتجاوز 3 أشهر للبت في طلبات اعتماد مشروعات تقسيم الأراضي.. تفاصيل
الزراعة: متابعة محصول القطن تسبب في زيادة الإنتاج
أنت لسه صغير.. شاب ينهي حياته لرفض والده زواجه لصغر سنه
المستقبل مفتوح.. الغموض يكتنف مصير محمد صلاح مع ليفربول
مصادر باتحاد الكرة: اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي عقب كأس العالم شائعة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة بقراءة الشيخ محمد أبو العلا من دولة التلاوة
بوتين ونتنياهو يبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط وإيران
فرنسا تمنع العمال والموظفين من الصلاة في أوقات ومكان العمل
يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

حققت نتائج إيجابية.. النصر للملاحات تصدر أكبر شحنة ملح في تاريخها من ميناء العريش

تصدير شحنة الملح
تصدير شحنة الملح
علياء فوزى

تهدف الدولة المصرية لتنمية شبه جزيرة سيناء وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وتنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتعزيز دور الشركات التابعة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

كما تواصل شركة النصر للملاحات، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة، تحقيق نتائج إيجابية متتالية تعكس نجاح خطط التطوير والتحديث ورفع كفاءة التشغيل وتعظيم القيمة المضافة للمنتج الوطني.

شركة النصر للملاحات

وفي هذا الإطار، نجحت شركة النصر للملاحات مؤخرًا في تصدير أكبر شحنة ملح مغسول في تاريخ الشركة من ملاحة سبيكة عبر ميناء العريش، متجهة إلى السوق الأمريكية، بكمية تُقدَّر بنحو 47 ألف طن، بما يعكس التطور الكبير الذي شهدته قدرات الشركة الإنتاجية والتصديرية خلال الفترة الماضية، ومن المقرر خلال الشهر الجاري استمرار شحن كميات إضافية تم التعاقد عليها للتصدير إلى عدد من دول أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بما يعزز من انتشار المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

ويأتي هذا بالتوازي مع التحسن الكبير في الأداء المالي للشركة، حيث ارتفعت ربحية "النصر للملاحات" إلى 138 مليون جنيه في العام المالي 2024/2025، بمعدل نمو 92% مقارنة بالعام السابق له، بما يعكس نجاح خطط الإصلاح والتطوير التي تم تنفيذها، ويدعم قدرة الشركة على الاستدامة والنمو والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتعزيز الصادرات باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تمتلك أصولًا وخبرات تاريخية تؤهلها للقيام بدور محوري في دعم الاقتصاد القومي وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. وأوضح الوزير أن ما تحققه شركة النصر للملاحات يعكس رؤية الوزارة في تحويل الشركات التابعة إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، من خلال التحديث المستمر، وتحسين جودة المنتجات، والالتزام بالمعايير العالمية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وتضم شركة النصر للملاحات أربعة فروع رئيسية هي ملاحة سبيكة بالعريش، وملاحة برج العرب غرب الإسكندرية، وملاحة المكس بالإسكندرية، وملاحة بورسعيد بمدينة بورفؤاد، وتنتج الشركة حاليًا مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الملح المغسول المخصص للصناعات الغذائية بدرجات نقاء عالية، والملح المغسول للاستخدامات الصناعية، بالإضافة إلى أملاح إذابة الثلوج، فضلًا عن إنتاج الملح الغذائي المكرر من خلال مصانعها بملاحة سبيكة، حيث يتم توجيه جزء من إنتاج الشركة لتلبية احتياجات السوق المحلي والشركات الصناعية الكبرى، فيما يتم تصدير النسبة الأكبر إلى أسواق أوروبا وأمريكا وأفريقيا والدول العربية، مدعومًا بجودة عالية ومواصفات قياسية تواكب متطلبات الأسواق العالمية.

وتقع ملاحة سبيكة على ساحل البحر المتوسط بمدينة العريش، وتمتد على مساحة تُقدَّر بنحو 26 كيلومترًا مربعًا، وتُعد من أكبر وأهم الفروع الاستراتيجية للشركة، حيث تضم عددًا من خطوط الإنتاج المتطورة، تشمل مصنعًا إسبانيًا بطاقة إنتاجية 15 طنًا في الساعة، وثلاث وحدات غسيل بطاقة إجمالية تبلغ 450 طنًا في الساعة، إلى جانب وحدة تكسير وغربلة بطاقة 100 طن في الساعة، وبلغ إنتاج الملاحة خلال العام الماضي نحو مليون طن من الملح الخام، مع استهداف الوصول إلى الطاقة التصميمية البالغة 1.3 مليون طن خلال العامين القادمين. كما ارتفعت مساهمة ملاحة سبيكة في إجمالي مبيعات الشركة من 30.5% في يونيو 2023 إلى أكثر من 55% بنهاية ديسمبر 2025.

ويعمل بشركة النصر للملاحات نحو 1150 عاملًا، من بينهم 290 عاملًا معينًا بملاحة سبيكة من أبناء سيناء، إلى جانب توفير فرص عمل غير مباشرة لنحو 1000 عامل من أبناء سيناء والمحافظات المجاورة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والأنشطة الصناعية المرتبطة. ويُعد الملح المنتج من ملاحة سبيكة من أجود أنواع الملح البحري على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط، لما يتمتع به من نقاء عالٍ وخصائص طبيعية متميزة، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة شركة النصر للملاحات وبناء سمعة قوية لها لدى كبرى شركات تصنيع الملح والصناعات الغذائية والكيميائية على المستويين الإقليمي والدولي.

جزيرة سيناء الثروات الطبيعية عجلة التنمية الاقتصادية شركة النصر للملاحات

