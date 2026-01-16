قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القنوات المجانية الناقلة لـ مباراة مصر ونيجيريا
60 مليون جنيه وتسهيلات مالية | كواليس صفقة ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 16-1-2025
طارق السيد: بركات الأقرب إلى قلبي ووالدي تميمة حظي في المباريات
مباراة لا تنسى | كواليس تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقى لأول مرة على حساب الأهلي
الأزهر للفتوى: نتصدى للتشكيك في المعجزات النبوية وحماية الشباب من الشبهات
افتتاح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها في كفر الشيخ | صور
إجراء ألماني عاجل يخص جزيرة جرينلاند
بعد افتتاح الرئيس السيسى له.. محافظ القاهرة يؤدى صلاة الجمعة بمسجد العزيز الحكيم
فرحت جدا.. مؤلف كارثة طبيعية عن قرار صرف اللبن المدعم للتوائم
ضوابط صارمة لحيازة الحيوانات الخطرة في القانون
أبرز المواجهات.. مصر تسحق نيجيريا بسداسية في كأس الأمم
أخبار العالم

إجراء ألماني عاجل يخص جزيرة جرينلاند

ألمانيا
ألمانيا
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها بدأت مهمة استطلاعية في جرينلاند لبحث إمكانية نشر طائرات "يوروفايتر"  والمراقبة البحرية باستخدام فرقاطات.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،  أن بلاده سترسل "وسائل برية وجوية وبحرية" إضافية إلى جزيرة "جرينلاند" خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام القوات المسلحة الفرنسية بمناسبة العام الجديد، بقاعدة "إيستر" الجوية، بجنوب فرنسا، وذلك بعد أن عقد في وقت سابق من صباح الخميس، اجتماعًا طارئًا لمجلس الدفاع ⁠لبحث ملف جزيرة "جرينلاند" التي عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رغبته في الاستحواذ عليها، وكذلك تصاعد حدة الاحتجاجات في إيران.

وفيما يخص جزيرة "جرينلاند"، وهي ذاتية الحكم تابعة للدنمارك، قال ماكرون إن على الأوروبيين مسؤولية خاصة، لأن هذه المنطقة تابعة للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن بلاده نشرت "مجموعة أولى من العسكريين" في جرينلاند في إطار بعثة أوروبية، وسترسل "وسائل برية وجوية وبحرية" إضافية الى الجزيرة التابعة للدنمارك والمتمتعة بحكم ذاتي، والتي ترغب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستحواذ عليها.

وصرح ماكرون بأن فرنسا يجب أن تبذل "جهودا تتناسب مع أوقاتنا الصعبة"، وأكد على ضرورة توفير تمويل إضافي للقوات المسلحة بقيمة 36 مليار يورو بحلول عام 2030، وذلك من خلال تحديث قانون الإنفاق العسكري.

ووفقا له، يجب تحديث قانون البرمجة العسكرية 2024-2030، الذي يبلغ حاليا 413 مليار يورو، واعتماده "بحلول 14 يوليو المقبل".

كما أكد ماكرون على ثلاث أولويات رئيسية "للحفاظ على المصداقية العملياتية لجيشنا" من بينها زيادة إنتاج الذخائر بكافة أنواعها ، وتعزيز جاهزية القوات المسلحة؛ ووسائل إضافية "لضمان سيادتنا" مثل تطوير نظام إنذار مبكر يعتمد على الأقمار الصناعية والرادار للكشف عن إطلاق الصواريخ بعيدة المدى؛ وتعزيز موارد حماية القوات العسكرية.

وفي وقت سابق من صباح أمس، عقد الرئيس الفرنسي اجتماعًا طارئًا لمجلس الدفاع ⁠لبحث تطورات الوضع في إيران في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، فضلاً عن الوضع في جزيرة "جرينلاند" وهي ذاتية الحكم تابعة للدنمارك، والتي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمها.

في هذا السياق، قال ماكرون، في ‍رسالة على منصة "إكس"، إن مجموعة أولى من العسكريين الفرنسيين توجهت بالفعل إلى "جرينلاند" للمشاركة في مناورة تنظمها الدانمارك وجرينلاند، وهي إقليم تابع للدنمارك.

وتستعد فرنسا وألمانيا والسويد والنرويج والدنمارك لنشر قوات في جزيرة "جرينلاند" التابعة للدنمارك، في مهمة استطلاعية.

ويأتي ذلك عقب اجتماع عُقد بين مسؤولين أمريكيين ودنماركيين ومن جرينلاند، والذي كشف عن استمرار وجود خلافات جوهرية بين رؤية "واشنطن" و"كوبنهاجن" و"نوك" لمستقبل الجزيرة، والتي تعتبر منطقة غنية بالموارد المعدنية وذات الموقع الاستراتيجي.

وقال ماكرون في ‌منشور على منصة إكس "بناء على طلب الدنمارك، قررت أن تشارك فرنسا في المناورات المشتركة التي ‍تنظمها الدنمارك في جرينلاند... العناصر العسكرية الفرنسية الأولى في طريقها بالفعل، وستتبعها عناصر أخرى". 

ألمانيا وزارة الدفاع الألمانية جرينلاند فرنسا ماكرون

المزيد

