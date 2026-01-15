وزير جرينلاند السابق: الاستقلال هدفنا الأسمى منذ 47 عامًا ووجود أمريكا غير مبرر

أكد فينوس كوجاوكيتسوك، وزير الصناعة والتجارة السابق في حكومة جرينلاند، أن الاستقلال هو الهدف الأساسي لشعب جرينلاند منذ 47 عامًا، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتحقيق حكم ذاتي كامل رغم التحديات.

الضغوط الخارجية

وقال كوجاوكيتسوك خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد على قناة القاهرة الإخبارية: “نسعى منذ سنوات لأن يكون لدينا حكومة مستقلة بالفعل، وهذا ليس بالأمر السهل، خاصة في ظل الضغوط الخارجية”.

وأضاف أن محاولات الولايات المتحدة لتعزيز وجودها العسكري في جرينلاند غير مبررة، موضحًا: "لا يوجد أي منطق لوجود تواجد عسكري أقوى هنا، فجرينلاند ملك لشعبها وحده ولا يحق لأي طرف آخر التحكم بها."

وشدد الوزير السابق على أن الاستقلال ليس مجرد طموح سياسي، بل حق أصيل للشعب الجرينلاندي في تقرير مصيره، وأن جهود بلاده لتحقيق هذا الهدف مستمرة بلا تراجع.