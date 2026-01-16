صحة أسوان: تطوير المستشفيات بنسبة 100% بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة

أكد الدكتور محمد وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بصحة المواطنين، وأن الحديث عن الخدمات الصحية في أسوان يحتاج لحلقات طويلة وذلك لما حدث بها خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، خلال حواره عبر قناة إكسترا نيوز، أن استراتيجية الوزارة مبنية على منع المرض أو التقليل من المرض، وأن هذا يكون له تأثير بتقليل التكلفة على المواطن والدولة.

وكشف أن محافظة أسوان كانت ضمن المحافظات التي تم بها تطبيق المرحلة الأولى لـ التأمين الصحي الشامل، وأن المشروع بدأ في 1-7-2025، وأنه تم التخطيط الصحي السليم قبل تطبيق نظام التأمين الصحي.

تطوير 100% من المستشفيات

ولفت إلى أن عدد سكان المحافظة حوالي 1.7 مليون نسمة، وأن المساحة تصل إلى 400 كيلو متر، وأنه تم تطوير 100% من المستشفيات في أسوان بما يتماشي مع استراتيجية الدولة.