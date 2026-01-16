قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز أن أنهى مُصليا عن الكلام أثناء الخطبة؟.. الأزهر يجيب
متسابق دولة التلاوة يؤم المصلين في صلاة الفجر بحضور الرئيس السيسي
300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة
الرئيس السيسي يتفقد مسجد العزيز الحكيم بالمقطم.. فيديو
أيمن عاشور: الشراكات الدولية هي المحرك الأساسي لتطوير البحث العلمي في مصر
رونالدو يتفوق على ميسي مجددا.. قائمة أعلى الرياضيين أجرا في العالم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
وزير التعليم يصطحب نظيره الياباني لتفقد محور شينزو آبي.. ويُسلّمه رسالة شكر من الرئيس
قبل الحلقة النهائية.. من يحصد لقب The Voice
نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها
الإسراء والمعراج .. ذكر واحد يحقق لك 100 أمنية
أخبار البلد

الصحة توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة CSAI الإسبانية لتطوير منظومة التبرع بالأعضاء

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة الدولة للصحة والطفولة والرعاية الاجتماعية (CSAI) التابعة لوزارة الصحة الإسبانية، بهدف تعزيز الشراكة في القطاع الصحي، ودعم تطوير منظومة التبرع بالأعضاء والأنسجة وزراعتها في مصر، بما يساهم في رفع جودة الخدمات الطبية وتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة.

وقّع البروتوكول من الجانب المصري الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، ومن الجانب الإسباني السيد ستيفان ماير، المدير العام للمؤسسة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الدولة للاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة، خاصة النموذج الإسباني الذي يُعد الأفضل عالمياً في مجال التبرع والزراعة، من خلال نقل المعرفة الفنية والتجارب الناجحة، وبناء قدرات الكوادر الطبية المصرية، وإنشاء شبكة وطنية متكاملة تتوافق مع أحدث المعايير العلمية والإنسانية.

يشمل البروتوكول عدة محاور رئيسية:

• تقديم الدعم الفني للمؤسسات الصحية المصرية المعنية.

• تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للأطباء والفرق الطبية.

• تعزيز التعاون بين المستشفيات والمراكز الصحية في البلدين.

• تبادل الخبرات في تطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية، مع الالتزام بالتشريعات المصرية المنظمة لزراعة الأعضاء.

أشاد الدكتور هشام ،زكي بالتقدم الملحوظ في عمليات التبرع بالأعضاء خلال العام الجاري، خاصة زراعة الكلى والكبد، مؤكداً أهمية إنشاء منصة مؤسسية متكاملة لبناء الثقة وضمان فرق طبية مستقرة، مع الاستفادة من الخبرة الإسبانية في تطوير بنية تحتية فعالة ومستدامة.

ضوابط صارمة تشمل الكشف عن الوفاة الدماغية

من جانبه، أكد الدكتور شريف وديع أن الإطار القانوني والطبي في مصر ينظم عمليات الزراعة بدقة، مع ضوابط صارمة تشمل الكشف عن الوفاة الدماغية، وعدم قبول التبرع للأطفال إلا في حالة نخاع العظم، مشدداً على أهمية تبادل الخبرات الدولية.

بدورها، أعربت الدكتورة إيرين برنال، مديرة البرنامج في CSAI، عن استعداد المؤسسة الكامل لمشاركة المعرفة والتدريب، بما في ذلك عقد اجتماعات افتراضية، مع التركيز على دراسة النظام الإسباني كمرجع موحد، وتطوير المنصة الرقمية، ونظام الحوكمة، والتوعية المجتمعية.

حضر مراسم التوقيع عدد من مسؤولي الجانبين، منهم الدكتور عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة زينب الصدر، ومن الجانب الإسباني السيدة آنا ماتيو والسيدة ماريا-إيزابيل جيل ممثلة AECID في مصر.

بهذا الاتفاق، تؤكد مصر حرصها على الارتقاء بمنظومة زراعة الأعضاء، مستلهمةً من أفضل التجارب العالمية، لإنقاذ حياة المزيد من المرضى وتعزيز الرعاية الصحية الشاملة.

وزارة الصحة منظومة التبرع بالأعضاء مؤسسة الدولة الصحة الإسبانية الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية متحدث الصحة

