مهندس بأسوان: مشروع بنبنان قدرته تمثل 80% من إنتاج السد العالي

أكد المهندس أحمد أبو ضيف، أحد المهندسين المشاركين في مشروع بنبان بأسوان، أن مشروع بنبان يعتبر من أهم مشروعات الدولة في الطاقة المتجددة، وأن هذا المشروع تم تحديد أسوان له لوجود الشمس.

وأضاف أحد المهندسين المشاركين في مشروع بنبان بأسوان، خلال حواره عبر قناة إكسترا نيوز، أن اختيار المحافظة جاء بناء على سطوع الشمس، وأن ما يتم تحويل الشمس للطاقة تستخدم كبديل للكهرباء.

ولفت إلى أن مجمع بنبان يتكون من 4 محطات لنقل الكهرباء، وأن قدرة المجمع تكون 1465 ميجا وات، أي أن إنتاج المحطة يمثل 80% من قدرة السد العالي.

وأشار إلى أن هذا المشروع ساهم في الحفاظ على البيئة، وأن 2 مليون طن من الكربونات، فما يحدث بالمحطة يحافظ على البيئة، ووفر فرص عمل لشباب أسوان.