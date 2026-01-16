قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة 5 أشخاص بسبب تسرب الغاز داخل مسكتهم بالقليوبية
دعارة أون لاين عبر فيسبوك.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بعابدين
الأمل والكرامة.. شعث يشيد بالدعم المصري والدولي لإخراج شعب فلسطين من أزمته
برلماني: نجاح جهود مصر في تهيئة مناخ سياسي داعم للتهدئة في قطاع غزة
الناتو يشيد بدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأداء النشط للدبلوماسية المصرية
بعد 4 شهو من رحيل زوجته.. وفاة شقيق علي السيستاني المرجع الديني الأعلى
سعر الذهب في مصر يرتفع مساء اليوم الجمعة 16-1-2026
‏أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
المصري يقدّم العش في مشهد يعبّر عن عراقة الكرة المصرية | شاهد
لوكمان: خيبة الخسارة أمام المغرب لم تفارقنا قبل مباراة مصر و نيجيريا
أخبار التكنولوجيا | سامسونج تكشف مستقبل الذكاء الاصطناعي في Galaxy.. هواتف ببطاريات 10000 ملي أمبير تقتحم السوق
حماس: جاهزون لتسليم إدارة غزة للجنة التكنوقراط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مهندس بأسوان: مشروع بنبنان قدرته تمثل 80% من إنتاج السد العالي

المهندس أحمد أبو ضيف
المهندس أحمد أبو ضيف
البهى عمرو

أكد المهندس أحمد أبو ضيف، أحد المهندسين المشاركين في مشروع بنبان بأسوان، أن مشروع بنبان يعتبر من أهم مشروعات الدولة في الطاقة المتجددة، وأن هذا المشروع تم تحديد أسوان له لوجود الشمس.

وأضاف أحد المهندسين المشاركين في مشروع بنبان بأسوان، خلال حواره عبر قناة إكسترا نيوز، أن اختيار المحافظة جاء بناء على سطوع الشمس، وأن ما يتم تحويل الشمس للطاقة تستخدم كبديل للكهرباء. 

ولفت إلى أن مجمع بنبان يتكون من 4 محطات لنقل الكهرباء، وأن قدرة المجمع تكون 1465 ميجا وات، أي أن إنتاج المحطة يمثل 80% من قدرة السد العالي.

وأشار إلى أن هذا المشروع ساهم في الحفاظ على البيئة، وأن 2 مليون طن من الكربونات، فما يحدث بالمحطة يحافظ على البيئة، ووفر فرص عمل لشباب أسوان. 

