حماس: الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار ويرتكب المجازر

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث قالت حركة حماس، إن الاحتلال واصل خلال الساعات الماضية ارتكاب المجازر بحق أهالي قطاع غزة في انتهاك متكرر لوقف إطلاق النار.

وأوضحت حركة حماس، أن التصعيد الإسرائيلي يتزامن مع إعلان تشكيل حكومة تكنوقراط ومجلس السلام ودخول المرحلة الثانية من الاتفاق.

لفتت إلى أن التصعيد الخطير يؤكد استمرار إسرائيل في سياسة إفشال اتفاق وقف الحرب وتعطيل جهود تثبيت الهدوء في غزة.

وشددت على أن خروق الاحتلال تضع الوسطاء والدول الضامنة أمام مسؤولياتها في ممارسة الضغط عليه لوقف انتهاكاته.