قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر باتحاد الكرة: اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي عقب كأس العالم شائعة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة بقراءة الشيخ محمد أبو العلا من دولة التلاوة
بوتين ونتنياهو يبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط وإيران
فرنسا تمنع العمال والموظفين من الصلاة في أوقات ومكان العمل
يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين
من الخيال إلى الواقع .. فندق في القمر يفتح أبوابه للأثرياء
تكريم خاص لـ مشجع الزمالك الوحيد بمواجهة المصري
"الزراعة": تحصين أكثر من 500 ألف رأس ماشية حتى الآن منذ أول العام
اتجاه لعرض مسلسل أب ولكن في النصف الاول من شهر رمضان | خاص
سبب وفاة محمد الإمام .. تفاصيل المرض والأعراض
إيران تعتقل اعتقال 3 آلاف شخص ينتمون لمجموعات إرهابية
الجزائر ترفض والمغرب تنافس.. كاف يطرح تنظيم ملف أمم إفريقيا 2028
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب يتحدث عن اتفاق شامل لنزع سلاح حماس بضمانة أمريكية ودعم مصري تركي قطري

ترامب
ترامب
البهى عمرو

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر في تصريحات نقلتها رويترز وجود اتفاق شامل تضمنه الولايات المتحدة لنزع سلاح حماس، وذلك بمشاركة ودعم من مصر وتركيا وقطر.

وأوضح رامي جبر، خلال رسالة له على الهواء ، أن ترامب أبدى دعمه لتشكيل مجلس السلام في قطاع غزة، إلى جانب حكومة التكنوقراط الفلسطينية برئاسة علي سعد، وكذلك اللجنة الوطنية لإدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أن ترامب شدد على أن أي اتفاق مع حماس يجب أن يتضمن تسليم السلاح وتفكيك الأنفاق، مؤكدًا أن نزع السلاح «إذا لم يتم بالطريقة السهلة فسيتم بالطريقة الصعبة».

وأشار رامي جبر إلى أن هذه التصريحات جاءت عقب إعلان ترامب الانتهاء من تشكيل مجلس السلام المشرف على العملية الانتقالية في غزة، قائلا إنه من «أعظم وأرقى المجالس التي تم تشكيلها على الإطلاق»، مع ترجيحات باستقرار عدد أعضائه عند 15 عضوًا، على أن يتم الإعلان عن الأسماء قريبًا، وربما خلال الأسبوع المقبل، وقد يتزامن ذلك مع منتدى دافوس.

ترامب حماس دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

ليلة الإسراء والمعراج الآن

ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

ادعيه ليله الاسراء والمعراج - دعاء ليله الاسراء والمعراج

ادعية ليلة الإسراء والمعراج.. أفضل 100 تقضي لك 1000 حاجة في أوقات الفرج

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

ترشيحاتنا

ليلي علوي

ليلى علوي تحيي ذكرى ميلاد الراحل سمير غانم: وحشتنا إنسانيتك

ريهام عبد الغفور

بعد انتهاء تصوير مشاهدها في فيلم برشامة.. ريهام عبد الغفور لـ هشام ماجد: حب كبير خالص

محمد إمام

قلبه وقف 6 مرات.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة فنان شاب رحل صباح اليوم

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد