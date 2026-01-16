ترامب يتحدث عن اتفاق شامل لنزع سلاح حماس بضمانة أمريكية ودعم مصري تركي قطري

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر في تصريحات نقلتها رويترز وجود اتفاق شامل تضمنه الولايات المتحدة لنزع سلاح حماس، وذلك بمشاركة ودعم من مصر وتركيا وقطر.

وأوضح رامي جبر، خلال رسالة له على الهواء ، أن ترامب أبدى دعمه لتشكيل مجلس السلام في قطاع غزة، إلى جانب حكومة التكنوقراط الفلسطينية برئاسة علي سعد، وكذلك اللجنة الوطنية لإدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أن ترامب شدد على أن أي اتفاق مع حماس يجب أن يتضمن تسليم السلاح وتفكيك الأنفاق، مؤكدًا أن نزع السلاح «إذا لم يتم بالطريقة السهلة فسيتم بالطريقة الصعبة».

وأشار رامي جبر إلى أن هذه التصريحات جاءت عقب إعلان ترامب الانتهاء من تشكيل مجلس السلام المشرف على العملية الانتقالية في غزة، قائلا إنه من «أعظم وأرقى المجالس التي تم تشكيلها على الإطلاق»، مع ترجيحات باستقرار عدد أعضائه عند 15 عضوًا، على أن يتم الإعلان عن الأسماء قريبًا، وربما خلال الأسبوع المقبل، وقد يتزامن ذلك مع منتدى دافوس.