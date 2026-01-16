أول تعليق من مركز نوبل على تسليم ماتشادو ميدالية جائزة السلام إلى ترامب



أكد مركز نوبل أن تسليم ماتشادو ميدالية جائزة السلام إلى ترامب لا يعني شيئا، مضيفة "يمكن نقل ملكية الميدالية، لكن لقب الحائز على جائزة نوبل للسلام لا يمكن نقله لشخص آخر"

وكان مركز نوبل منح جائزة نوبل للسلام 2025 لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت زعيمة المعارضة في فنزويلا ماريا كورينا ماتشادو أنها قدمت ميدالية جائزة نوبل للسلام التي حازتها إلى الرئيس الأمريكي.

جاء ذلك خلال الإجتناع الذي جميع بينها وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وصرحت ماتشادو للصحفيين خارج مبنى الكابيتول عقب اجتماعها مع ترامب في البيت الأبيض، لقد قدمت لرئيس الولايات المتحدة ميدالية جائزة نوبل للسلام.



وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروث سوشال : قدمت لي ماريا جائزة نوبل للسلام التي حازتها تقديرا للعمل الذي أنجزته.

وأضاف : يا لها من لفتة رائعة تعكس الاحترام المتبادل. شكرا لكِ يا ماريا!.