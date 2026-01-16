قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر باتحاد الكرة: اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي عقب كأس العالم شائعة
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة بقراءة الشيخ محمد أبو العلا من دولة التلاوة
بوتين ونتنياهو يبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط وإيران
فرنسا تمنع العمال والموظفين من الصلاة في أوقات ومكان العمل
يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين
من الخيال إلى الواقع .. فندق في القمر يفتح أبوابه للأثرياء
تكريم خاص لـ مشجع الزمالك الوحيد بمواجهة المصري
"الزراعة": تحصين أكثر من 500 ألف رأس ماشية حتى الآن منذ أول العام
اتجاه لعرض مسلسل أب ولكن في النصف الاول من شهر رمضان | خاص
سبب وفاة محمد الإمام .. تفاصيل المرض والأعراض
إيران تعتقل اعتقال 3 آلاف شخص ينتمون لمجموعات إرهابية
الجزائر ترفض والمغرب تنافس.. كاف يطرح تنظيم ملف أمم إفريقيا 2028
أخبار العالم

أول تعليق من مركز نوبل على تسليم ماتشادو ميدالية جائزة السلام إلى ترامب

ماتشادو وترامب
ماتشادو وترامب
محمود نوفل


أكد مركز نوبل  أن تسليم ماتشادو ميدالية جائزة السلام إلى ترامب لا يعني شيئا، مضيفة "يمكن نقل ملكية الميدالية، لكن لقب الحائز على جائزة نوبل للسلام لا يمكن نقله لشخص آخر"

وكان مركز نوبل منح جائزة نوبل للسلام 2025 لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت زعيمة المعارضة في فنزويلا ماريا كورينا ماتشادو أنها قدمت ميدالية جائزة نوبل للسلام التي حازتها إلى الرئيس الأمريكي.

جاء ذلك خلال الإجتناع الذي جميع بينها وبين الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب .

وصرحت ماتشادو للصحفيين خارج مبنى الكابيتول عقب اجتماعها مع ترامب في البيت الأبيض، لقد قدمت لرئيس الولايات المتحدة ميدالية جائزة نوبل للسلام.


وكتب الرئيس الأمريكي  على منصته تروث سوشال : قدمت لي ماريا جائزة نوبل للسلام التي حازتها تقديرا للعمل الذي أنجزته.

وأضاف : يا لها من لفتة رائعة تعكس الاحترام المتبادل. شكرا لكِ يا ماريا!. 

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

ليلة الإسراء والمعراج الآن

ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

ادعيه ليله الاسراء والمعراج - دعاء ليله الاسراء والمعراج

ادعية ليلة الإسراء والمعراج.. أفضل 100 تقضي لك 1000 حاجة في أوقات الفرج

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

مباراة مصر ونيجيريا

تفوق طفيف.. تاريخ مواجهات مصر ونيجيريا بـ كأس أمم إفريقيا

المغرب

مكاسب مالية ضخمة تنتظر المغرب والسنغال في كأس الأمم الأفريقية

مباراة مصر ونيجيريا

مصر حصدت 2 ونصف مليون دولار.. جوائز الكاف في بطولة كأس أمم إفريقيا

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

