زعيمة المعارضة في فنزويلا تهدي ترامب ميدالية جائزة نوبل للسلام

أعلنت زعيمة المعارضة في فنزويلا ماريا كورينا ماتشادو أنها قدمت ميدالية جائزة نوبل للسلام التي حازتها إلى الرئيس الأمريكي.

جاء ذلك خلال الإجتناع الذي جميع بينها وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وصرحت ماتشادو للصحافيين خارج مبنى الكابيتول عقب اجتماعها مع ترامب في البيت الأبيض، لقد قدمت لرئيس الولايات المتحدة ميدالية جائزة نوبل للسلام.

وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروث سوشال : قدمت لي ماريا جائزة نوبل للسلام التي حازتها تقديرا للعمل الذي أنجزته.

وأضاف : يا لها من لفتة رائعة تعكس الاحترام المتبادل. شكرا لكِ يا ماريا!.

