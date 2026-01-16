قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جهاز العلمين الجديدة: الالتزام بتسليم الوحدات السكنية في المواعيد المحددة

اجتماع العلمين الجديدة
اجتماع العلمين الجديدة
ايمن محمود

شدد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية،على الأهمية القصوى للالتزام بتسليم الوحدات السكنية للعملاء في المواعيد المحددة، خاصة بمناطق الأبراج الشاطئية، والحي اللاتيني، وكمبوند مزارين، ومشروع سكن لكل المصريين، .

واضاف أن ملف التسليمات يُعد أولوية المرحلة المقبلة، مع عدم التهاون نهائيًا في تنفيذ الأعمال طبقًا للبرامج الزمنية المعتمدة.

جاء ذلك خلال  اجتماعًا موسعًا  لرئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة مع جميع المكاتب الاستشاريه العاملة بالمدينة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروعات، ودفع معدلات الإنجاز، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المقررة بحضور الدكتور مهندس مصطفى النجدي، والمهندس سامي فهمي، والمهندس عصام الشيخ، والمهندس عبد العزيز سليمان نواب رئيس الجهاز، والمهندس أحمد النقيب مدير إدارة المشروعات، والمهندس صالح محمد، والمهندس محمد نبيل، والمهندس محمد علي، والمهندس محمود الأمير مديري التنفيذ، وأحمد فتحي مدير عام الأمن.

ووجّه رئيس الجهاز بضرورة إعداد تقرير أسبوعي شامل عن موقف التنفيذ ونسب الإنجاز، يتم عرضه على السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بما يضمن المتابعة المستمرة واتخاذ القرارات الداعمة لسير العمل.

وأكد رئيس الجهاز على ضرورة ضغط معدلات التنفيذ، والالتزام الصارم بالبرنامج الزمني المحدد، مع تكثيف الأعمال وزيادة المعدات والعمالة بالمواقع، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، وعدم التهاون مع أي تقصير، إلى جانب سرعة استكمال توريد البنود الناقصة للانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات المتقاعسة والمتأخرة في التنفيذ.

ووجّه رئيس الجهاز بسرعة الانتهاء من أعمال الطرق والمرافق والميادين بمنطقة الداون تاون وكوبري C19، بالإضافة إلى ضغط معدلات التنفيذ الخاصة بـ المحطات وخزانات التكديس، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية بالمناطق الجاري تنفيذها.

كما شدد رئيس الجهاز على مراجعة واعتماد المستخلصات أولًا بأول، وتقديمها للجهاز دون تأخير، والالتزام الكامل بالمواعيد المحددة لتسليمها، مؤكدًا أن انتظام المستخلصات يمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على وتيرة التنفيذ المطلوبة.

واختتم رئيس الجهاز الاجتماع بالتأكيد على أن ما تشهده مدينة العلمين الجديدة من طفرة عمرانية وتنموية يأتي في إطار الدعم المستمر وتوجيهات القيادة السياسية، وبمتابعة مباشرة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بما يعكس رؤية الدولة في إنشاء مدن ذكية ومستدامة، وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير سكن ملائم للمواطنين وفق أعلى معايير التخطيط والتنفيذ.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العلمين الجديدة

