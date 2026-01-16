قبل عرضه غدًا .. مواعيد عرض مسلسل قسمة العدل

يبدأ، غدا، السبت، عرض أولي حلقات مسلسل قسمة العدل، علي قناة on، ومنصة يانجو بلاي.

حيث من المقرر عرض العمل من السبت الي الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف.

، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية.

وتدور أحداث المسلسل حول الصراع بين الأشقاء على الميراث، في إطار درامي إنساني يكشف تأثير الطمع والخلافات العائلية على العلاقات الأسرية، وتقدم إيمان العاصي من خلال العمل شخصية محورية ضمن الأحداث.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم محمد جمعة، رشدي الشامي، خالد كمال، عابد عناني، دنيا ماهر، إيناس كامل، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.