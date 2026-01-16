Seven Dials يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

تمكن مسلسل Seven Dials والماخوذ عن رواية للكاتبة الشهيرة اجاثا كريستي ، من الدخول الى قائمة المسلسلات الاعلى مشاهدة في مصر بعد طرحه علي منصة نيتفليكس بساعات .

احتل العمل المركز الثاني من أصل 10 مراكز للمسلسلات الاعلي مشاهدة في مصر علي المنصة.

مسلسل Seven Dials

تقع أحداث المسلسل في إنجلترا عام 1925، حيث يتحوّل مقلب في حفلة كبيرة في منزل ريفي إلى جريمة قتل غامضة. تتولى الليدي إيلين كشف ملابسات الجريمة وكشف أسرار مؤامرة أكبر مما توقعت، وهو ما يقودها إلى مغامرة مليئة بالغموض.

تفاجأ بطلة العمل وهي عن شابة ارستقراطية، باختفاء حبيبها فتقرر ان تكتشف السر وتعتقد ان وجود سبعة منبهات في مكان الاختفاء لها علاقة فتحاول حل اللغز وفي تلك الاثناء تكتشف العديد من المفاجآت غير المتوقعة.

مسلسل Seven Dials من بطولة هيلينا بونهام كارتر ومارتن فريمان، ويتكون من ثلاث حلقات فقط.