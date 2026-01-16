قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتاوى| الإسراء والمعراج.. هل رأى النبي سيدنا جبريل على هيئته الحقيقية فيها؟.. هل يجوز أن أنهى مُصليا عن الكلام أثناء الخطبة؟.. هدية عاد بها النبي لأمته من الرحلة
أحد أبطال حرب أكتوبر.. من هو الحاج عوض هدل شيخ مشايخ البشارية الذي وافته المنية اليوم؟
جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تبتكر روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي
برلمانية: انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ يعكس قوة الدبلوماسية المصرية
سعر الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الجمعة 16-1-2026
حسام حسن: أتمني زيادة أعداد المحترفين.. ومواجهة نيجيريا قوية للغاية.. فيديو
مهندس بأسوان: مشروع بنبنان قدرته تمثل 80% من إنتاج السد العالي
حسام حسن: تأثرنا بالإصابات في أمم إفريقيا واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا.. فيديو
بعد دعوة الجيش السوري.. انشقاق 6 عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر
حسام حسن: فزنا بأمم أفريقيا 7 مرات وسنقاتل أمام نيجيريا.. فيديو
رئيس لجنة إدارة غزة: خدمة الأطفال والنساء الثكالى والشيوخ والجرحى أولوياتنا
وزيرة البيئة تناقش آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمانية: انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ يعكس قوة الدبلوماسية المصرية

ماجدة بدوى

وصفت النائبة هبة غالي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، استكمال الدور المصري والقيادة السياسية في إعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ بأنه خطوة بالغة الأهمية تؤكد ريادة مصر ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت غالي أن القيادة السياسية المصرية تتحرك وفق رؤية متوازنة ومسؤولة، تستند إلى خبرة عميقة في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، مشيرة إلى أن نجاح هذه المرحلة يعكس الثقة الدولية في الدور المصري وقدرته على تقريب وجهات النظر ودعم مسارات الحل السياسي.

وأعربت النائبة هبة غالي،  عن ترحيبها الكامل بانطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق، مؤكدة أن ما تقوم به مصر يجسد التزامها الثابت بنشر السلام وترسيخ الاستقرار، بما يحقق مصالح الشعوب ويحفظ أمن المنطقة.

وأشارت غالي إلى أن هذا الإنجاز ليس مجرد خطوة سياسية، بل يعكس الجهود الدبلوماسية المكثفة والتنسيق المستمر مع الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًة أن مصر تواصل العمل بحنكة لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز دورها كضامن رئيسي للأمن والاستقرار في المنطقة . 

