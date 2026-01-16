رئيس لجنة إدارة غزة: خدمة الأطفال والنساء الثكالى والشيوخ والجرحى أولوياتنا

قال الدكتور علي شعث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إنّ أعضاء اللجنة جميعهم من تكنوقراط وفنيين متخصصين، يحملون فلسطين في قلوبهم أينما كانوا، بعيدًا عن الانتماءات الحزبية والسياسية.

وأضاف شعث، في لقاء خاص مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ التزام اللجنة منصب على العمل الوطني والاقتصادي والإنمائي لتقديم الخدمات والمرافق الأساسية للشعب الفلسطيني.

وأشار شعث إلى سيرته المهنية الطويلة، حيث وُلد في خان يونس عام 1958، وتخرج من كلية الهندسة بجامعة عين شمس عام 1982، ثم أكمل الدراسات العليا في بريطانيا ليصبح أستاذًا في الهندسة المدنية في جامعات كوينز، ستراثكلايد، ودندي.

وذكر، أنّه عمل مستشارًا لإنشاء المشاريع الأساسية للسلطة الوطنية الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو عام 1994، مشرفًا على بناء الميناء والمطار، مؤكدًا، أنّ خبرته في القطاع التنموي مكنت اللجنة من الاضطلاع بمسؤولياتها بكفاءة عالية.

وأشار شعث إلى التطور الكبير في قطاع غزة خلال العقود الماضية، حيث ارتفع عدد المستشفيات من مستشفىين إلى 38 مستشفى قبل الحرب، بالإضافة إلى إنشاء 18 إلى 20 جامعة، مقارنةً بالوضع السابق الذي كان يعتمد على منح خارجية لتعليم الطلاب.

وأوضح أنّ هذا الإنجاز يعكس جهود التكنوقراط والمهنيين الذين تم اختيارهم ضمن اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بناءً على خبراتهم الطويلة في العمل التنموي والإغاثي.

وأكد أنّ الهدف الأساسي للجنة هو خدمة الأطفال والنساء الثكالى والشيوخ والجرحى في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنّ اللجنة تعمل على تقديم الدعم الكامل لهم، موجهًا الشكر لمصر على ما قدمته وتقدمه للفلسطينيين.