مشاهد لا تليق.. اشتباكات بالمدرجات عقب مباراة مصر والسنغال.. شاهد

شهدت مدرجات ملعب مباراة منتخبي مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب اندلاع اشتباكات بين جماهير الفريقين.

وتلقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن خسارة أمام نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويلتقي منتخب مصر الوطني مساء غد السبت مع نظيره منتخب نيجيريا فى مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وكانت الأجواء مشحونة في مدرجات ملعب المباراة التي جمعت بين منتخبي السنغال ومصر حيث شهدت أحداثًا مؤسفة عقب صفارة النهاية.



واندلعت اشتباكات بين بعض الجماهير السنغالية والمصرية، تطورت إلى اعتداءات بالأيدي، وذلك بعد أن كانت قوات الأمن قد تدخلت في وقت سابق لفض التوتر داخل المدرجات، قبل أن تتجدد الاشتباكات عقب نهاية اللقاء.