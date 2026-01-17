ميزة أمان غير معروفة تنقذ سيارة كيا من السرقة وتحبط اللصوص

في واقعة غريبة من نوعها تعكس تراجع معرفة الأجيال الجديدة بكيفية قيادة السيارات التقليدية، نجح "ناقل الحركة اليدوي" في حماية سيارة مواطنة أمريكية من السرقة بشكل فعلي.

فبينما يقل عدد السيارات الجديدة التي توفر خيار ناقل الحركة اليدوي كل عام، يزداد عدد الأشخاص الذين يجهلون تمامًا كيفية التعامل معه، وهو ما كان في صالح ليلى بيرنز ويسترا، المقيمة في مدينة جراند رابيدز بولاية ميشيجان الأمريكية.

تفاصيل ليلة السرقة الفاشلة لسيارة كيا

اكتشفت ليلى في الصباح أن نافذة سيارتها من طراز “كيا سول” قد تحطمت، وأن عمود التوجيه قد فُتح عنوة في محاولة لتشغيل المحرك بشكل جذري.

وبحسب ما نشرته عبر إحدى مجموعات "فيسبوك" المحلية، فإن كاميرات المراقبة الخاصة بجيرانها رصدت مراهقين اثنين اقتحما السيارة فجرًا، لكنهما فشلا في تحريكها من مكانها.

وأرجعت صاحبة السيارة هذا الفشل إلى كون السيارة تعمل بناقل حركة يدوي، وهو ما أعجز اللصوص عن التعامل معها بشكل أساسي.

ميزة أمان غير مقصودة

أظهرت لقطات الفيديو أن اللصوص لم يكتفوا بمحاولة سرقة سيارة ليلى، بل كانوا يتفحصون السيارات الأخرى المركونة في الشارع بحثًا عن صيد أسهل.

ورغم أن شركات صناعة السيارات لا تسوق لناقل الحركة اليدوي كميزة أمان رسمية، إلا أن هذه الواقعة تثبت أنه قد يمثل عقبة تكنولوجية أمام الجناة الذين اعتادوا على الأنظمة الأوتوماتيكية الحديثة.