البريد المصري يحذر من رسائل نصية احتيالية تطلب سداد مخالفات مرورية
البيت الأبيض يدرس إجراء تنفيذيا لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أهمها مصر ونيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت17-1-2026 والقنوات الناقلة
محافظ القاهرة يتفقد لجان الامتحانات لمتابعة توفير سبل الراحة للطلاب
مقتل 7 أشخاص في إطلاق بجنوب أفريقيا
ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية
حسام عبد المجيد يتمسك بالحلم الأوروبي ويرفض العروض الخليجية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 17-1-2026
20 صورة ترصد انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمختلف محافظات الجمهورية اليوم
أسواق الائتمان العالمية تسجل أعلى المستويات منذ 20 عامًا
من هي نور العزاوي زوجة الراب الشهير ؟
الزراعة: المجازر استقبلت 705 ألف رأس ماشية خلال النصف الثاني من 2025

شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نتائج أعمال المجازر الحكومية، بمختلف محافظات الجمهورية خلال النصف الثاني من عام 2025، والتي أسفرت عن ذبح  حوالي 705891 رأسا من الماشية المحلية والمستوردة داخل المجازر الرسمية، في إطار جهود الدولة لضمان سلامة اللحوم وحماية صحة المواطنين.

وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف أعمال الإشراف البيطري والرقابة على المجازر، والتأكيد على الذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة فقط، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

وكشف رئيس الهيئة عن المحافظات التي تصدرت قائمة الأعلى في حجم المذبوحات خلال هذه الفترة، وجاء في مقدمتها: محافظة القاهرة بنحو ١٥٥٬٧٢٢ رأسًا، محافظة الجيزة بنحو ١٠٠٬٩٩٢ رأسًا، يليها محافظة القليوبية بنحو ٤٢٬٣٦٣ رأسًا، ثم محافظة البحيرة بنحو ٤٠٬٦٧١ رأسًا، ومحافظة الغربية بنحو ٣٩٬٦٣٨ رأسًا.

وأشار الأقنص إلى أن جميع أعمال الذبح تمت تحت الإشراف الكامل للأطباء البيطريين بالمجازر الحكومية، وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة، مع توقيع الكشف الظاهري قبل وبعد الذبح لضمان صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي.

وأكد على انه يجري العمل على تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية والمحافظات، إلى جانب الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل والالتزام بالمعايير الصحية والبيئية.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المواطنين الالتزام بالذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة، وعدم الذبح العشوائي خارجها، لما يمثله ذلك من مخاطر صحية وبيئية جسيمة، مؤكدة أن المجازر تعمل على مدار العام لاستقبال المذبوحات، خاصة خلال المواسم والأعياد.

الزراعة المجازر الحكومية رأس ماشية 2025

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

