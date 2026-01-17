الزراعة: المجازر استقبلت 705 ألف رأس ماشية خلال النصف الثاني من 2025

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نتائج أعمال المجازر الحكومية، بمختلف محافظات الجمهورية خلال النصف الثاني من عام 2025، والتي أسفرت عن ذبح حوالي 705891 رأسا من الماشية المحلية والمستوردة داخل المجازر الرسمية، في إطار جهود الدولة لضمان سلامة اللحوم وحماية صحة المواطنين.

وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف أعمال الإشراف البيطري والرقابة على المجازر، والتأكيد على الذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة فقط، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

وكشف رئيس الهيئة عن المحافظات التي تصدرت قائمة الأعلى في حجم المذبوحات خلال هذه الفترة، وجاء في مقدمتها: محافظة القاهرة بنحو ١٥٥٬٧٢٢ رأسًا، محافظة الجيزة بنحو ١٠٠٬٩٩٢ رأسًا، يليها محافظة القليوبية بنحو ٤٢٬٣٦٣ رأسًا، ثم محافظة البحيرة بنحو ٤٠٬٦٧١ رأسًا، ومحافظة الغربية بنحو ٣٩٬٦٣٨ رأسًا.

وأشار الأقنص إلى أن جميع أعمال الذبح تمت تحت الإشراف الكامل للأطباء البيطريين بالمجازر الحكومية، وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة، مع توقيع الكشف الظاهري قبل وبعد الذبح لضمان صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي.

وأكد على انه يجري العمل على تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية والمحافظات، إلى جانب الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل والالتزام بالمعايير الصحية والبيئية.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المواطنين الالتزام بالذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة، وعدم الذبح العشوائي خارجها، لما يمثله ذلك من مخاطر صحية وبيئية جسيمة، مؤكدة أن المجازر تعمل على مدار العام لاستقبال المذبوحات، خاصة خلال المواسم والأعياد.