قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش السوري يبدأ عملا عسكريا في منطقة معدان بريف الرقة
الرئيس السيسي: حوافز جديدة لشركات البترول والغاز والتعدين لزيادة الاستكشاف والإنتاج .. وأول مسح جوي شامل للثروات المعدنية.. تنويع مصادر إمدادات الغاز
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل القطا
وشه حلو على المصريين .. من هو جلال جيد حكم مباراة مصر ونيجيريا؟
الجيش السوري: نهيب بالمدنيين في غرب الفرات الابتعاد عن مواقع عناصر العمال الكردستاني وقسد بشكل فوري
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقدر اهتمام ترامب بقضية مياه النيل ونرفض الحلول الأحادية
مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
بعد تحذير الوزراء من رسائل احتيالية لسداد مخالفات المرور.. اعرف عقوبة النصب
حيثيات إلغاء «الإدارية العليا» قرار معاقبة مدرسة في واقعة «قارئة الفنجان»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة القصير يوجه باستمرار الحملات الميدانية لمتابعة التزام سيارات السرفيس بخطوط السير

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

وجّه اللواء أحمد صقر رئيس مدينة القصير الإدارات المختصة بالوحدة المحلية بضرورة الاستمرار في الحملات الميدانية لمتابعة التزام سيارات الأجرة «السرفيس» بخطوط السير المقررة،في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بمتابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط في منظومة النقل،.

وفي هذا السياق، قامت إدارة المواقف ولجان المتابعة بالوحدة المحلية بتنفيذ حملة ميدانية بمدخل المدينة الجنوبي، أسفرت عن تحرير 6 مخالفات لسير سيارات خارج نطاق المدينة، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس مدينة القصير على أهمية المتابعة اليومية لخطوط السير، مع التشديد على السائقين بعدم الخروج عن المسارات المحددة والالتزام بالتعريفة المقررة، حفاظًا على مصالح المواطنين وتحقيق الانضباط المروري.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية تعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات لأهالي مدينة القصير، وتنفيذ توجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة بما يضمن تحسين مستوى الخدمات ورفع المعاناة عن المواطنين.

محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة البحر الاحمر مدن البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026

السنغال

الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية

سورة لقضاء الحوائج

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

التشكيل الرسمي لـ مباراة يونايتد والسيتي في ديربي مانشستر بالدوري الإنجليزي

الركراكي

عاشت الكرة الافريقية.. الركراكي يتحدث عن مواجهة السنغال

مانشستر سيتي

تشكيل مانشستر سيتي في مواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

بالصور

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد