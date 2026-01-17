رئيس مدينة القصير يوجه باستمرار الحملات الميدانية لمتابعة التزام سيارات السرفيس بخطوط السير

وجّه اللواء أحمد صقر رئيس مدينة القصير الإدارات المختصة بالوحدة المحلية بضرورة الاستمرار في الحملات الميدانية لمتابعة التزام سيارات الأجرة «السرفيس» بخطوط السير المقررة،في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بمتابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط في منظومة النقل،.

وفي هذا السياق، قامت إدارة المواقف ولجان المتابعة بالوحدة المحلية بتنفيذ حملة ميدانية بمدخل المدينة الجنوبي، أسفرت عن تحرير 6 مخالفات لسير سيارات خارج نطاق المدينة، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس مدينة القصير على أهمية المتابعة اليومية لخطوط السير، مع التشديد على السائقين بعدم الخروج عن المسارات المحددة والالتزام بالتعريفة المقررة، حفاظًا على مصالح المواطنين وتحقيق الانضباط المروري.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية تعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات لأهالي مدينة القصير، وتنفيذ توجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة بما يضمن تحسين مستوى الخدمات ورفع المعاناة عن المواطنين.