قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اهتمام فرنسي وخلافات التجديد تضع محمد السيد أمام قرار حاسم مع الزمالك
«توروب» يطلب تقريرًا فنيًا عاجلًا عن يانج أفريكانز قبل مواجهة دوري أبطال أفريقيا
بلومبرج: أمريكا تطلب مليار دولار لكل من يُريد الاشتراك بمجلس سلام غـ.ـزة
سيراميكا كليوباترا يقترب من الحصول على خدمات «رضا بوبو»
رحيل ملك الشمعدان .. طاهر القويري قصة نجاح مُلهمة في مصر | انفوجراف
حادثة مؤسفة في نهائي السوبر الجزائري | شاهد
ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل
ناقد رياضي: المركز الرابع «إنجاز إيجابي».. ومنتخب مصر قدّم بطولة كبيرة
أقل سعر دولار اليوم الأحد 18-1-2026
إعلامي: إطلاق صافرات الاستهجان خلال النشيد الوطني المصري في مباراة نيجيريا «خط أحمر»
مسئول أمريكي يُهين نتنياهو: نفد صبرنا منه .. وإدارة غــزة أمر لا يخصه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 18 يناير 2026: نظّم ملاحظاتك

برج السرطان
برج السرطان
حياة عبد العزيز

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، يتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأحد 18 يناير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الأحد 18 يناير 2026

خذ فترات راحة قصيرة بين المهام للتفكير بوضوح. احتفظ بدفتر صغير للأفكار والخطط البسيطة، دع النجاحات الصغيرة ترشدك في اختيارك الهادئ التالي.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي 

خطط للحظات مشتركة بسيطة، وساعد في مهمة صغيرة، وانتبه للاحتياجات البسيطة امنح مساحة عندما يحتاج أحدهم للهدوء، ثم عد إليه بحفاوة، تذكر التفاصيل الصغيرة من المحادثات السابقة؛ فهي تُظهر أنك تستمع بصدق وتهتم.. 

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

مارس تمارين التمدد الخفيفة في الصباح، وشارك همومك مع صديق عند الحاجة. العادات الصحية البسيطة ستجلب لك أفكارًا أكثر هدوءًا وطاقة أكثر استقرارًا.. 

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

أنجز المهام بدقة، وسجّل الإنجازات الصغيرة. استشر زميلًا متعاونًا للحصول على فكرة عند مواجهة أي مشكلة، وتقبّل التوجيهات اللطيفة، نظّم ملاحظاتك لتجنب الأخطاء، وخذ فترات راحة قصيرة للحفاظ على تركيزك. 

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة 

سيحقق رجال الأعمال نجاحاً اليوم، إذ ستتوفر تمويلات من الخارج، مما سيعزز فرص توسع أعمالهم، اليوم مناسب لحل أي مشكلة مالية مع أحد إخوتك.

برج السرطان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم السرطان وتوقعات الأبراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

السرطان

هل الامتناع عن السكر يمنع السرطان؟.. طبيب أورام يوضح الحقيقة

الطفل المصاب

طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص

ترشيحاتنا

Joy award

تحية لروح سليمان عيد وسميحة أيوب خلال فعاليات النسخة السادسة من «JOY AWARD»

محمد رجب

رمضان 2026 .. محمد رجب يبدأ تصوير مسلسل السبت المقبل

سامح الصريطي

بعد عرضه بالهناجر..«شقيقة التايتنك» يحصد إشادات واسعة من نجوم وصُنّاع السينما

بالصور

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد