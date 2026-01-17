قيادي بحماة الوطن: توقيت رسالة ترامب للرئيس السيسي يعكس إدراكا دوليا لحتمية الدور المصري في استقرار المنطقة

قال محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، إن الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل اعترافًا دوليًا واضحًا بالدور المصري المحوري في إدارة الأزمات الإقليمية، وتقديرًا مباشرًا للجهود الاستثنائية التي قادتها الدولة المصرية لإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد صالح في بيان له أن هذا التقدير الدولي يعكس المكانة التي استعادتْها مصر على الساحة الإقليمية والدولية في عهد الرئيس السيسي، بفضل سياسة خارجية رشيدة تقوم على التوازن، والالتزام بالقانون الدولي، والانحياز لحقوق الشعوب، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومنع انزلاق المنطقة إلى دوائر جديدة من العنف والفوضى.

وأوضح القيادي بحزب حماة الوطن أن دلالات الرسالة لا تنفصل عن توقيتها، حيث جاءت في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، ما يؤكد أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي باتوا يدركون أن القاهرة تمثل حجر الزاوية في أي جهود حقيقية لتحقيق التهدئة والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن الدور المصري لم يعد دورًا تكميليًا، بل عنصرًا حاسمًا لا يمكن تجاوزه.

وأشار محمد مجدي صالح إلى أن الإشادة الأمريكية بالدور المصري في غزة تؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية في الجمع بين الحسم السياسي والبعد الإنساني، وتعكس ثقة دولية في قدرة مصر على التواصل مع مختلف الأطراف، وإدارة ملفات شديدة التعقيد بحكمة ومسؤولية، بما يحفظ أمن المنطقة ويصون أرواح المدنيين.

وفيما يخص انعكاسات الرسالة على العلاقات المصرية الأمريكية، أكد صالح أن هذه الرسالة تمثل دفعة إيجابية لمسار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، وتؤسس لمرحلة جديدة قوامها الاحترام المتبادل، وتقدير المصالح المشتركة، والتنسيق في الملفات الإقليمية، بما يخدم أمن واستقرار الشرق الأوسط ويعزز فرص السلام.

واختتم القيادي بحزب حماة الوطن بيانه بالتأكيد على أن ما تحظى به القيادة السياسية المصرية من تقدير دولي يعكس نجاح رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة بناء الدولة المصرية، وترسيخ دورها الإقليمي، مشددًا على أن مصر ستظل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وصوتًا عاقلًا داعمًا للسلام وحقوق الشعوب في المنطقة.