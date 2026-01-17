تشكيل أرسنال أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيل الجانرز لمواجهة نوتنجهام فورست، في المباراة التي ستجمع بينهما، على استاد “سيتي جراوند”، ضمن منافسات الجولة الـ 22 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل وتيمبر.

خط الوسط: زوبيميندي، رايس وأوديجارد.

خط الهجوم: مادويكي، مارتينلي وجيوكيريس.

ويحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، فيما يأتي فريق نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.