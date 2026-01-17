طريقة عمل سمك فيليه بالليمون والبقدونس

يعد السمك الفيليه من الأكلات الشهية وسريعة التحضير وفي نفس الوقت غنية بالبروتين ويمكن اعداد اطباق متنوعة منها.

نعرض لكم طريقة عمل السمك فيليه بالليمون والبقدونس من خلال خطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة.





مقادير السمك فيليه

سمك فيليه

ليمون

بقدونس

فلفل أحمر حلو مفروم

ثوم

زيت زيتون

ملح

كمون

فلفل أسود

بابريكا

طماطم مكعبات صغيرة

بصل مكعبات صغيرة

شبت

بطاطس مسلوقة مهروسة

زبدة

كريمة

طريقة عمل السمك الفيليه



في بولة كبيرة تبلي قطع السمك بالثوم والكمون وعصير اللليمون والتوابل والملح والفلفل الأسود.



في حلة على النار ضعي القليل من الزبدة والزيت وشوحى البصل والفلفل الأخضر والطماطم والشبت وقلبي كل الخليط.

اخلطى البطاطس المهروسة مع الثوم المفروم والزبدة في إناء على النار ثم اضيفي البابريكا والملح والفلفل والبقدونس.

وقدمي خليط السمك مع خليط البطاطس.