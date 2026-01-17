قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بايرن ميونخ يقلب الطاولة على لايبزيج ويكتسحه بخماسية بالبوندسليجا
خدوا بالكم من بكرا .. تحذيرات جديدة للأرصاد
وزير الرياضة يهنئ أحمد موسى بإصدار كتابه "أسرار"
شخصية جدعة .. وزير الشؤون النيابية: أحمد موسى كان شاهدا على الكثير من الأحداث في مصر
مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد
فاروق حسني يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل Joy Awar
وفاة شقيق الفنانة شيرين
حفل «Joy Awards».. تركي الشيخ يقبل رأس فاروق حسني
حسام حسن: نحترم المغرب وكل واحد حر يشجع مين
وزير الطيران المدني مهنئا أحمد موسى بكتاب أسرار: نعلم قيمته وحب الناس له
خبير استراتيجي: تأجيل الضربة الأمريكية لإيران لا يعني إلغاؤها.. والمنطقة أمام سيناريو خطير
أفضل وزير في العالم والحكومة الأكثر تطورا.. جائزتان من القمة العالمية للحكومات 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طريقة عمل سمك فيليه بالليمون والبقدونس

اسماء محمد

يعد السمك الفيليه من الأكلات الشهية وسريعة التحضير وفي نفس الوقت غنية بالبروتين ويمكن اعداد اطباق متنوعة منها.

نعرض لكم طريقة عمل السمك فيليه بالليمون والبقدونس من خلال خطوات الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة.


 
مقادير السمك فيليه

 

سمك فيليه

 ليمون

 بقدونس

فلفل أحمر حلو مفروم

ثوم

زيت زيتون

ملح

كمون

 فلفل أسود 

 بابريكا

 طماطم مكعبات صغيرة

 بصل مكعبات صغيرة

 شبت

بطاطس مسلوقة مهروسة

زبدة

 كريمة

طريقة عمل السمك الفيليه
 

في بولة كبيرة تبلي قطع السمك بالثوم والكمون وعصير اللليمون والتوابل والملح والفلفل الأسود.
 

 في حلة على النار ضعي القليل من الزبدة والزيت وشوحى البصل والفلفل الأخضر والطماطم والشبت وقلبي كل الخليط.
اخلطى البطاطس المهروسة مع الثوم المفروم والزبدة في إناء على النار ثم اضيفي البابريكا والملح والفلفل والبقدونس.
وقدمي خليط السمك مع خليط البطاطس.

