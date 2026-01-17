قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد التشغيل التجريبي.. محافظ القليوبية: تفعيل باقي أقسام مستشفى طوخ المركزي خلال شهر
خال سارة فتاة التجويع في قنا : والدها حبسها وعذبها 4 شهور .. خاص
وفاة طالب إعدادية صعقا في حادث مأساوي بالإسماعيلية
مسؤولون أمريكيون: خيار الضربة العسكرية ضد إيران لا يزال مطروحا
المتسابقان أشرف سيف ومحمد وفيق يتأهلان للجولة المقبلة من دولة التلاوة
صحاك الشوق لفضل شاكر .. الأفضل في Joy Awards
الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض
علماء صينيون يستخدمون الملح بدلا من الكهرباء في الصناعة.. ما السر؟
هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا أو أغلب أيامه؟ الإفتاء تجيب
بيان ناري من الكاف ردًا على الاتحاد السنغالي بشأن نهائي أمم إفريقيا
دينية النواب: رسالة ترامب للرئيس السيسي تؤكد ضرورة حماية مياه النيل
عبد الحكيم ناصر: لم يتوقف العمل بالسد العالي يومًا حتى بعد هزيمة 67
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

«كنت أظن إني أساعد أسرتي» كواليس اعترافات المتهم بحيازته 526 قطعة أثرية

526 قطعة أثرية - ارشيفية
526 قطعة أثرية - ارشيفية
رامي المهدي

داخل قلب صحراء المنيا، حيث تمتد الجبال الشاهقة وتختبئ بين طياتها أسرار آلاف السنين، عاش رجل يبلغ من العمر خمسون عامًا حياة عادية تبدو للوهلة الأولى بسيطة، لكنه كان يحمل في داخله صراعًا لا يراه إلا هو.

كان يعيش مع أسرته في منزل صغير داخل إحدى قرى المنيا، يعمل في مهن متعددة لتأمين لقمة العيش، لكن ظروف الحياة القاسية جعلته يشعر بأن الأرض التي يسير عليها لا تكفيه، وأن الزمن الذي يمر لا يرحم.

 البداية«إغراء لا يقاوم» ذات يوم، وبينما كان يتجول في أحد المناطق الجبلية القريبة من قريته، شاهد آثارًا قديمة محفورة في الصخور، ورغم أنه لم يكن يعلم شيئًا عن التاريخ أو الآثار، إلا أن الفضول تحول سريعًا إلى طمع.

بدأت الأفكار تدور في رأسه:«ماذا لو كانت هناك كنوز مخفية»؟ ماذا لو وجدت شيئًا ثمينًا؟، هنا كانت مشاعره مختلطة في البداية، كان يبرر ما يفعله لنفسه بأنه يبحث عن لقمة عيش، لكنه لم يكن يدرك أن كل قطعة يخرجها من باطن الأرض ليست مجرد حجر، بل هي جزء من هوية أمة، وقطعة من تاريخ إنسان عاش قبل آلاف السنين.

كل مرة يكتشف فيها قطعة أثرية، كان قلبه يمتلئ بفرحة مؤقتة، ثم سرعان ما يختفي هذا الشعور مع إدراكه أن هذه القطع ستخرج من أرضها، وستباع لشخص لا يهمه أصلها أو قيمتها، بل فقط المال.

حياة كاملة داخل صندوق

 لم يكن يملك مساحة كبيرة، فقرر أن يحول منزله إلى مخزن صغير لقطع أثرية جمعها على مدار أشهر، حتى وصل العدد إلى 526 قطعة أثرية متنوعة، رقم لم يكن يتخيله أحد، لم يعد الأمر مجرد “بحث عن رزق”، بل أصبح نشاط ممنهج، وكلما زادت القطع، زاد خوفه، لكن الطمع كان أقوى.

  الحلم تحول لكابوس

لم تكن الأجهزة الأمنية بعيدة عن ما يحدث، ففي إطار جهود مكافحة جرائم حيازة الآثار والإتجار بها، توافرت معلومات عن نشاط “المتهم”، وتم التنسيق بين قطاعي السياحة والآثار والأمن العام مع مديرية أمن المنيا، حيث تم استهدافه بعد تقنين الإجراءات، وعثر داخل منزله على 526 قطعة أثرية، عندما واجهته الأجهزة، اعترف بما فعل، وقال بصوت متردد:«كنت أظن أني أساعد أسرتي، لكني لم أدرك أنني أخرج من أرضنا تاريخها».

البداية عندما، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 526 قطعة أثرية بحوزة أحد الأشخاص بالمنيا بقصد الإتجار.

 أكدت معلومات وتحريات قطاعى (السياحة والآثار – الأمن العام) بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته عدد (526 قطعة أثرية متنوعة) .. وبمواجهته إعترف بأن القطع الأثرية المضبوطة نتاج أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية وحيازته لها بقصد الإتجار فيها وبعرض المضبوطات على مفتشى الآثار تبين أن جميع المضبوطات أثرية وتعود للعصور الفرعونية القديمة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة مكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والإتجار بها حفاظاً على ثروة البلاد وتراثها القومى.

المنيا صحراء المنيا الجبال الشاهقة منزل صغير قرى المنيا اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

المتهم

رفضوا يدخل عكس.. سائق توك توك يشعل النار داخل محطة وقود بالقاهرة

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

ترشيحاتنا

بوسي

المطربة بوسي تؤدي مناسك العمرة .. شاهد

النجم مجد القاسم

مجد القاسم يحتفل بصدور ألبوم شو حلو

لطيفة فهمى

لطيفة فهمي تكشف كواليس دورها في مسلسل "ميد تيرم": أنا مش جدة قاسية ولا شريرة

بالصور

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد