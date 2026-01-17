عرض على الطب النفسي.. تأجيل محاكمة ربة منزل أنهت حياة رضيعـة بالبحيرة

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمة مي. إ. م. ح، 23 عامًا، ربة منزل، والمتهمة بإنهاء حياة ابنتها الرضيعة «كيان» البالغة من العمر 6 أشهر، إلى جلسة 15 فبراير المقبل، مع قرار عرض المتهمة على مصلحة الطب النفسي والأمراض العصبية لبيان مدى سلامة قواها العقلية وقت ارتكاب الواقعة.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام شريف البسيوني، تامر أحمد عشرة، ومصطفى أحمد سليمان.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 سبتمبر 2025، حين شهدت قرية درشابة التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة واقعة مأساوية، عقب إبلاغ ربة منزل عن تغيب ابنتها الرضيعة عن المنزل. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة الطفلة مخبأة داخل دولاب غرفة النوم.

وبمواجهة الأم، أقرت بأنها مطلقة من والد الطفلة، وكانت مخطوبة سابقًا لشخص آخر، ونشبت بينهما خلافات دفعتها إلى إخفاء الطفلة داخل الدولاب واتهام خطيبها السابق بخطفها وقتلها، بقصد الانتقام منه، إلا أنها فوجئت بوفاة الطفلة عقب عودتها للمنزل.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات التي قررت تأجيل نظر القضية مع اتخاذ الإجراءات المشار إليها.