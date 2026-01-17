قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة تتفقد عددًا من اللجان بكفر الدوار لمتابعة سير الامتحانات وتوفير مناخ آمن

ساندي رضا

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم السبت، عدد من لجان الامتحانات بمركز كفر الدوار، شملت مدرستي طلعت حرب الإعدادية بنات وصلاح سالم الإعدادية، وذلك للاطمئنان على جاهزية اللجان وسير امتحانات الفصل الدراسي الأول في أجواء هادئة ومنضبطة.

وخلال جولتها، تابعت محافظ البحيرة انتظام العمل داخل اللجان، وتوافر الهدوء والانضباط، والتزام القائمين على الامتحانات بكافة التعليمات والضوابط المنظمة، مؤكدة أن راحة الطالب النفسية وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأداء الامتحانات تأتي على رأس الأولويات، مع التشديد على عدم التهاون في مواجهة أي محاولات غش أو إخلال بسير العملية الامتحانية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن تواجدها بين الطلاب في أول أيام الامتحانات يحمل رسالة طمأنينة للطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أن الأجواء داخل اللجان تسودها حالة من الهدوء والتنظيم، وأن وجوه الطلاب تعكس الأمل والتفاؤل ببداية امتحانات تسير بصورة إيجابية.

ويؤدي امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية هذا العام 134 ألفًا و573 طالبًا وطالبة بالاعدادية العامة والمهنية والتربية الخاصة داخل 618 لجنة موزعة على 18 إدارة تعليمية بنطاق محافظة البحيرة.

ومن جانبه، قال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بأن المديرية أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق الامتحانات، حيث تم تجهيز 592 لجنة لاستقبال 128 ألف و710 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، و23 لجنة لاستقبال 5،828 طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية، إلى جانب 3 لجان مخصصة لاستقبال 35 طالبًا وطالبة من طلاب التربية الخاصة.

مشيرًا إلى تطبيق منظومة الورقة الامتحانية (البوكليت) بجميع اللجان، والتشديد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة والتصدي لمحاولات الغش، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية وأخرى فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات أولًا بأول، والتنسيق مع الجهات الأمنية ومديرية الصحة لتأمين اللجان وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

البحيرة جاكلين عاذر إمتحانات الإعدادية محافظة البحيرة كفر الدوار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد