تعرف على جدول فصل التيار الكهربائي بقرى ومراكز البحيرة.. اليوم

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، قطاع وسط البحيرة، فصل التيار الكهربائي صباح اليوم “السبت”، عن عدة قرى ومناطق بمراكز دمنهور والرحمانية وإيتاي البارود وشبراخيت والدلنجات وكوم حمادة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.

ومن المقرر فصل التيار الكهربائي عن مركز دمنهور، بمنطقة خلف سور الزخرفية، مساكن التدريب، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، شارع فاطمة الزهراء، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر.

وفي مركز دمنهور سيتم فصل الكهرباء عن قرى حمور، بدر الدين، إبراهيم مسعود، قابيل، الجارحي، بيومي الوكيل، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر، الزاوية، أحمد حسن، شعبان العيسوي، الزاوية القديمة عامر يونس، رجب، وذلك من الساعة الثانية عشر وحتى الساعة الواحدة ظهرا، وقرية دسونس، طرابمبا، زغلول، الحمامية، عبدالرحمن، الصياد، النشارين، وذلك من الساعة الثانية وحتى الساعة الثالثة عصرا.

وفي مركز شبراخيت، سيتم فصل الكهرباء عن قرى أورين، كفر قشاش، وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتي الساعة الثانية ظهرا، وفي مركز الرحمانية سيتم فصل الكهرباء عن شارع أحمد محمود، حي الأربعين، شارع البرلسي، شارع المدفن، حي ابن النفيس، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، الجزيرة، الرى، عرفان، المركز، اللبان، سمخراط، كفر الشيخ حسن، أبو سماحة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الحادية عشر صباحا.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي بقرى السوالم، العتقا، جزيرة الضهرية، والتوابع، بمركز إيتاي البارود، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الواحدة ظهرا، وفى مركز الدلنجات سيتم فصل الكهرباء بمنطقة شرقي وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

وكذا منطقة البستان بمركز الدلنجات من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الثانية ظهرا، ومنطقة المنشية الجديدة، أم اللبن، نجع غرابيل، الكوم الأحمر، وذلك من الساعة الثانية عشر وحتى الساعة الثانية ظهرا، منطقة أبو صمادة، من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الثالثة ظهرا.

وفى مركز كوم حمادة سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى دمتيوه، كفر دمتيوه، سرسيقا، ميت يزيد، منشأة مهنا، وإبراهيمية مهنا، كفر العيص، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحا.