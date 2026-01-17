قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البريد المصري يحذر من رسائل نصية احتيالية تطلب سداد مخالفات مرورية
البيت الأبيض يدرس إجراء تنفيذيا لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أهمها مصر ونيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت17-1-2026 والقنوات الناقلة
محافظ القاهرة يتفقد لجان الامتحانات لمتابعة توفير سبل الراحة للطلاب
مقتل 7 أشخاص في إطلاق بجنوب أفريقيا
ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية
حسام عبد المجيد يتمسك بالحلم الأوروبي ويرفض العروض الخليجية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 17-1-2026
20 صورة ترصد انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمختلف محافظات الجمهورية اليوم
أسواق الائتمان العالمية تسجل أعلى المستويات منذ 20 عامًا
من هي نور العزاوي زوجة الراب الشهير ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على جدول فصل التيار الكهربائي بقرى ومراكز البحيرة.. اليوم

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، قطاع وسط البحيرة، فصل التيار الكهربائي صباح اليوم “السبت”، عن عدة قرى ومناطق بمراكز دمنهور والرحمانية وإيتاي البارود وشبراخيت والدلنجات وكوم حمادة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة. 

ومن المقرر فصل التيار الكهربائي عن مركز دمنهور، بمنطقة خلف سور الزخرفية، مساكن التدريب، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، شارع فاطمة الزهراء، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر.

وفي مركز دمنهور سيتم فصل الكهرباء عن قرى حمور، بدر الدين، إبراهيم مسعود، قابيل، الجارحي، بيومي الوكيل، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر، الزاوية، أحمد حسن، شعبان العيسوي، الزاوية القديمة عامر يونس، رجب، وذلك من الساعة الثانية عشر وحتى الساعة الواحدة ظهرا، وقرية دسونس، طرابمبا، زغلول، الحمامية، عبدالرحمن، الصياد، النشارين، وذلك من الساعة الثانية وحتى الساعة الثالثة عصرا.

وفي مركز شبراخيت، سيتم فصل الكهرباء عن قرى أورين، كفر قشاش، وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتي الساعة الثانية ظهرا، وفي مركز الرحمانية سيتم فصل الكهرباء عن شارع أحمد محمود، حي الأربعين، شارع البرلسي، شارع المدفن، حي ابن النفيس، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، الجزيرة، الرى، عرفان، المركز، اللبان، سمخراط، كفر الشيخ حسن، أبو سماحة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الحادية عشر صباحا.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي بقرى السوالم، العتقا، جزيرة الضهرية، والتوابع، بمركز إيتاي البارود، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الواحدة ظهرا، وفى مركز الدلنجات سيتم فصل الكهرباء بمنطقة شرقي وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

وكذا منطقة البستان بمركز الدلنجات من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الثانية ظهرا، ومنطقة المنشية الجديدة، أم اللبن، نجع غرابيل، الكوم الأحمر، وذلك من الساعة الثانية عشر وحتى الساعة الثانية ظهرا، منطقة أبو صمادة، من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الثالثة ظهرا.

وفى مركز كوم حمادة سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى دمتيوه، كفر دمتيوه، سرسيقا، ميت يزيد، منشأة مهنا، وإبراهيمية مهنا، كفر العيص، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحا.

البحيرة محافظة البحيرة قطع الكهرباء مواعيد فصل الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

عمر مرموش

غموض يكتنف مستقبله.. شرط واحد يفصل عمر مرموش عن الرحيل| إيه الحكاية

القارة القطبية

خريطة غير مسبوقة.. أسرار مدفونة تحت أضخم غطاء جليدي على كوكب الأرض

كأس العالم

بعد أزمة التأشيرات| منتخبات مهددة بحضور مشجعيها كأس العالم 2026.. ما القصة؟

بالصور

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد