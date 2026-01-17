قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البريد المصري يحذر من رسائل نصية احتيالية تطلب سداد مخالفات مرورية
البيت الأبيض يدرس إجراء تنفيذيا لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أهمها مصر ونيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت17-1-2026 والقنوات الناقلة
محافظ القاهرة يتفقد لجان الامتحانات لمتابعة توفير سبل الراحة للطلاب
مقتل 7 أشخاص في إطلاق بجنوب أفريقيا
ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية
حسام عبد المجيد يتمسك بالحلم الأوروبي ويرفض العروض الخليجية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 17-1-2026
20 صورة ترصد انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمختلف محافظات الجمهورية اليوم
أسواق الائتمان العالمية تسجل أعلى المستويات منذ 20 عامًا
من هي نور العزاوي زوجة الراب الشهير ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالبحيرة اليوم

البحيرة
البحيرة

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن 592 لجنة تستقبل صباح اليوم السبت الموافق 17 يناير، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، 128710 طالبًا وطالبة بالإعدادية العامة، و23 لجنة لاستقبال 5828 طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية، بالإضافة إلى ثلاث لجان تستقبل 35 طالبًا وطالبة بالتربية الخاصة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وفق بيان إعلامي، إلى أنه تم تجهيز لجان الامتحانات على مستوى المحافظة، وتوزيع الطلاب على كشوف المناداة لتحقيق التباعد بينهم للتصدي للغش، ووضع أسئلة الامتحان وفق المواصفات الفنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، وتوفير كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بسهولة ويسر وأجواء منظمة ومريحة للطلاب.

ولفت إلى أنه تم التشديد على الالتزام بتعليمات وضوابط أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2026، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو المراقبين، والالتزام باتباع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكد من إجابة جميع الأسئلة والمراجعة قبل تسليم الورقة للملاحظين، والتأكيد على توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالب قبل الخروج من اللجنة، وعدم دخول أولياء الأمور إلى المدرسة أثناء سير لجان الامتحانات لأي سبب من الأسباب.

وأشار إلى أن الامتحانات سبقها إعداد متميز، وتم عقد اجتماعات مكثفة مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ومسؤولي مركز توزيع الأسئلة وفريق العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، ومديري المدارس التي ستقام بها لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات.

وتم التنبيه مشددًا على انضباط اللجان الامتحانية، واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، كما تم التنسيق الكامل مع كافة الجهات الأمنية لتأمين مقار اللجان والمدارس والكنترولات على مستوى المحافظة، والتنسيق مع مديرية الصحة بالبحيرة من أجل توفير الإسعافات الأولية بحجرة الزائرة الصحية بكل لجنة، وكذلك توفير طبيب أو زائرة صحية باللجان الامتحانية، وذلك من أجل خروج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية، لضمان سير الامتحانات بسلاسة والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تحدث، وتم التشديد بتوجيهات حازمة للجنة المتابعة الشاملة بالمديرية لتشديد الرقابة على سير امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظة.

كما شدد وكيل الوزارة على لجنة المتابعة الشاملة بضرورة الانضباط والشفافية، ومنع أي محاولات للغش بكل حزم، وتطبيق القواعد القانونية المنظمة للامتحانات، مع التأكيد على توفير الهدوء التام والمناخ المناسب أمام الطلاب، ورصد المخالفات فورًا ورفع تقارير دورية ولحظية عن أي تجاوزات أو مشكلات تقنية أو إدارية، لسرعة التدخل واتخاذ القرار المناسب لضمان بيئة امتحانية منضبطة.

محافظة البحيرة إمتحانات الشهادة الإعدادية البحيرة الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

عمر مرموش

غموض يكتنف مستقبله.. شرط واحد يفصل عمر مرموش عن الرحيل| إيه الحكاية

القارة القطبية

خريطة غير مسبوقة.. أسرار مدفونة تحت أضخم غطاء جليدي على كوكب الأرض

كأس العالم

بعد أزمة التأشيرات| منتخبات مهددة بحضور مشجعيها كأس العالم 2026.. ما القصة؟

بالصور

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد