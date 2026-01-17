انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالبحيرة اليوم

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن 592 لجنة تستقبل صباح اليوم السبت الموافق 17 يناير، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، 128710 طالبًا وطالبة بالإعدادية العامة، و23 لجنة لاستقبال 5828 طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية، بالإضافة إلى ثلاث لجان تستقبل 35 طالبًا وطالبة بالتربية الخاصة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وفق بيان إعلامي، إلى أنه تم تجهيز لجان الامتحانات على مستوى المحافظة، وتوزيع الطلاب على كشوف المناداة لتحقيق التباعد بينهم للتصدي للغش، ووضع أسئلة الامتحان وفق المواصفات الفنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، وتوفير كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بسهولة ويسر وأجواء منظمة ومريحة للطلاب.

ولفت إلى أنه تم التشديد على الالتزام بتعليمات وضوابط أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2026، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو المراقبين، والالتزام باتباع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكد من إجابة جميع الأسئلة والمراجعة قبل تسليم الورقة للملاحظين، والتأكيد على توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالب قبل الخروج من اللجنة، وعدم دخول أولياء الأمور إلى المدرسة أثناء سير لجان الامتحانات لأي سبب من الأسباب.

وأشار إلى أن الامتحانات سبقها إعداد متميز، وتم عقد اجتماعات مكثفة مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ومسؤولي مركز توزيع الأسئلة وفريق العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، ومديري المدارس التي ستقام بها لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات.

وتم التنبيه مشددًا على انضباط اللجان الامتحانية، واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، كما تم التنسيق الكامل مع كافة الجهات الأمنية لتأمين مقار اللجان والمدارس والكنترولات على مستوى المحافظة، والتنسيق مع مديرية الصحة بالبحيرة من أجل توفير الإسعافات الأولية بحجرة الزائرة الصحية بكل لجنة، وكذلك توفير طبيب أو زائرة صحية باللجان الامتحانية، وذلك من أجل خروج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية، لضمان سير الامتحانات بسلاسة والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تحدث، وتم التشديد بتوجيهات حازمة للجنة المتابعة الشاملة بالمديرية لتشديد الرقابة على سير امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظة.

كما شدد وكيل الوزارة على لجنة المتابعة الشاملة بضرورة الانضباط والشفافية، ومنع أي محاولات للغش بكل حزم، وتطبيق القواعد القانونية المنظمة للامتحانات، مع التأكيد على توفير الهدوء التام والمناخ المناسب أمام الطلاب، ورصد المخالفات فورًا ورفع تقارير دورية ولحظية عن أي تجاوزات أو مشكلات تقنية أو إدارية، لسرعة التدخل واتخاذ القرار المناسب لضمان بيئة امتحانية منضبطة.