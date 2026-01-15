الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية لأهالي البحيرة خلال عام 2025

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في ضوء جهود تعزيز الرعاية الصحية الشاملة، عن تقديم 22 مليونًا و844 ألفًا و172 خدمة طبية، عبر المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة البحيرة، خلال عام 2025.

وقدمت المستشفيات 10 ملايين و940 ألفًا و619 خدمة طبية، شملت الطوارئ، العيادات الخارجية، الغسيل الكلوي، الرعايات المركزة والحضانات، العلاج الطبيعي، والعمليات الجراحية.

كما تم تفعيل العيادات المسائية في 19 مستشفى، مقدمة مليونًا و715 ألفًا و397 خدمة، إلى جانب 10.231 خدمة تشخيص «عن بُعد» و66.817 خدمة من خلال 72 قافلة علاجية استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.

في مجال الرعاية الأولية، تم تقديم 9 ملايين و303 آلاف و415 خدمة (استقبال، عيادات، علاج طبيعي، تطعيمات، صحة إنجابية)، إضافة إلى 2 مليون و600 ألف و138 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية، واعتماد 7 وحدات صحية من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

تم تقديم 121 دورة تدريبية لرفع كفاءة الكوادر، وتكثيف الحملات التوعوية عبر الرائدات الصحيات والفرق المجتمعية، بالإضافة إلى المرور على 7226 منشأة طبية غير حكومية، و15.125 منشأة غذائية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية.