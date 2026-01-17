قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء محاكمة الأم المتهمة بقتل صغيرتها بوضع الملابس عليها داخل الدولاب في البحيرة

محكمة جنايات دمنهور
محكمة جنايات دمنهور
ساندي رضا

بدأت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، قبل قليل، أولى جلسات محاكمة مي.إ.م.ح، 23 عاما، ربة منزل، لإنهائها حياة ابنتها الرضيعة "كيان" 6 أشهر، بوضع الملابس عليها في دولاب المنزل، لاتهام خطيبها السابق بقتلها لوجود خلافات بينهما.

‎وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام شريف البسيوني، تامر أحمد عشرة، مصطفى أحمد سليمان.

وكانت قرية درشابة التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، شهدت واقعة بشعة إثر إخفاء ربة منزل "مطلقة" ابنتها البالغة من العمر 6 أشهر من زوجها الأول داخل الدولاب، وذلك لاتهام خطيبها السابق بخطفها وقتلها، للانتقام منه لوجود خلافات بينهما، وأبلغت بتغيب الطفلة، وعقب رجعوها المنزل وجدتها جثة هامدة.


‎وتعود تفاصيل الواقعة إلى 30 سبتمبر 2025 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد بإبلاغ ربة منزل عن تغيب ابنتها البالغة من العمر 6 أشهر عن المنزل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة الطفلة داخل الدولاب.


‎وبمواجهتها اعترفت بأنها "مطلقة" من والد الطفلة، ومخطوبة لخطيبها السابق وخلال الفترة القليلة الماضية، نشب بينهما خلافات، مما أغضبها فأخفت الطفلة داخل الدولاب الخاص بحجرة نومها، لإلقاء التهمة عليه انتقامًا منه، إلا أنها عقب عودتها للمنزل اكتشفت وفاة الطفلة.


‎وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر بالواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لاتخاذ

