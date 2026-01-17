بسبب مشاجرة | مصرع شاب بمركز كفر الدوار بالبحيرة

شهد مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مشاجرة عنيفة بين عدد من الجيران، أمس عقب صلاة الجمعة، أسفرت عن مصرع شاب متأثرًا بإصابته.

وتلقى اللواء محمد عمارة ، مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع مشاجرة بين جيران بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين حدوث مشادة تطورت إلى مشاجرة استخدمت فيها أدوات حادة، ما أدى إلى إصابة شاب بإصابات خطيرة أودت بحياته.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، كما تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى الشاملة ، تحت تصرف جهات التحقيق.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.