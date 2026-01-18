رئيسة وزراء إيطاليا: ندرس تعزيز وجودنا في جرينلاند في إطار الناتو

كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن بلادها قد تدرس تعزيز وجودها العسكري في جزيرة جرينلاند في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك في ظل تجدد اهتمام الولايات المتحدة بهذه المنطقة الدنماركية.

وقالت ميلوني - للصحفيين في ختام زيارتها لطوكيو، وفقا لوكالة (أنسا) الإيطالية - "إن إيطاليا قد تدرس تعزيز وجودها في جرينلاند، ولكن في إطار حلف الناتو"، مشيرة إلى أن قرار الدول الأوروبية بالمشاركة في المناورات الدنماركية "عملية التحمل القطبي" لا ينبغي تفسيره على أنه "نية لإثارة الانقسام" تجاه الولايات المتحدة.

وأضافت: أن "الأمر يتعلق بـ"تحمل المسؤوليات" في منطقة تم التقليل من شأنها حتى الآن"، مؤكدة ضرورة التزام أكبر من جميع الحلفاء".

وحثت على "تجنب التصرف بشكل متفرق"، مشددة على أنها تعتبر التدخل العسكري البري "أمرًا بالغ الصعوبة".

واستقطبت جرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي داخل مملكة الدنمارك، اهتمام الولايات المتحدة نظرًا لموقعها الاستراتيجي ومواردها المعدنية الهائلة، فضلًا عن المخاوف المزعومة بشأن تصاعد النشاط الروسي والصيني.. ورفضت الدنمارك وجرينلاند مقترحات بيع المنطقة، مؤكدتين سيادة الدنمارك عليها.

وتعزز عدة دول أوروبية وجودها العسكري في جرينلاند من خلال التدريبات وبعثات الاستطلاع، بينما أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة بقاء المنطقة "تحت سيطرة الولايات المتحدة" لمواجهة روسيا والصين.