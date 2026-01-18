قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا
عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة
ترامب يدعو الرئيس القبرصي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟
وزير الموارد المائية: 95% من الترع بحالة جيدة.. وإزالة ورد النيل مرتين سنويا تكفي
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات
من 88 مليار متر إلى 55.. هاني سويلم يكشف تأثير السد الإثيوبي على مصر
استثمارات وتكنولوجيا وتجارة حرة.. مصر وكوريا الجنوبية تضعان الأساس لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
خاص| دوللي شاهين لـ صدى البلد: والدتي تمثل لي الحياة والعائلة هي الداعم الأساسي.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

حين يتحول الفقر إلى ترند.. مزحة الأثرياء تشعل غضب كوريا

مزحة اثرياء كوريا
مزحة اثرياء كوريا
كريم ناصر

في مشهدٍ يعكس اتساع الهوة الطبقية وتراجع الحساسية الاجتماعية، اجتاحت موجة من الغضب الشارع الكوري الجنوبي ومنصات التواصل الاجتماعي، إثر بروز صيحة مثيرة للجدل عُرفت بـ "تحدي الفقر". هذه الظاهرة، التي بدأت كمزحة "ساخرة" بين الأثرياء، سرعان ما تحولت إلى إهانة علنية لمشاعر الملايين ممن يصارعون الأزمات الاقتصادية.

تعتمد فكرة التحدي على تناقضٍ بصري فجّ؛ حيث ينشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمقتنياتهم الفاخرة من سيارات "فيراري" رياضية، وساعات مرصعة بالماس، ولوحات فنية باهظة، وإلى جانبها وجبات بسيطة جداً كالمعكرونة سريعة التحضير (النودلز) أو لفائف "الكيمباب" الرخيصة.

المستفز في الأمر ليس الصور فحسب، بل "النبرة التهكمية" المرافقة لها، حيث يرفق هؤلاء صور قصورهم بتعليقات تتذمر من "الفقر المدقع" أو ضيق ذات اليد، في محاكاة ساخرة لواقع يعيشه الآخرون اضطراراً لا اختياراً.

لم تمر هذه الظاهرة مرور الكرام، إذ تصدى لها العديد من الشخصيات العامة، أبرزهم الفنان الكوري الشهير كيم دونغ وان، ففي منشور  عبر حساباته الرسمية، عبّر كيم عن صدمته، مؤكداً أن الفقر يمثل واقعاً مؤلماً لآلاف الطلاب والشباب الذين يترددون في شراء وجبة بسيطة لعدم امتلاكهم ثمنها.

"عشتُ طويلاً مع والدتي العزباء في شقة (نصف قبو).. كلمة فقر تلمس واقعي، وهناك صور وكلمات لا ينبغي استخدامها أبداً حتى على سبيل المزاح"، هكذا يقول كيم دونغ وان

https://youtube.com/shorts/Zr37NhtmyF8
مزحة اثرياء كوريا كوريا الجنوبية كوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

محمد السيد

تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب

ترشيحاتنا

أرني سلوت مدرب ليفربول

إدارة ليفربول تحسم موقفها من إقالة سلوت بعد تراجع نتائج الفريق

المغرب

غيابات المغرب والسنغال في نهائي بطولة أمم أفريقيا

كأس مصر

اتحاد الكرة يحدد مواعيد مسابقة كأس مصر في دور الـ 16

بالصور

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم
تضخم البروستاتا الحميد .. الاعراض و بعض الخطوات التى تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد