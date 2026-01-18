حين يتحول الفقر إلى ترند.. مزحة الأثرياء تشعل غضب كوريا

في مشهدٍ يعكس اتساع الهوة الطبقية وتراجع الحساسية الاجتماعية، اجتاحت موجة من الغضب الشارع الكوري الجنوبي ومنصات التواصل الاجتماعي، إثر بروز صيحة مثيرة للجدل عُرفت بـ "تحدي الفقر". هذه الظاهرة، التي بدأت كمزحة "ساخرة" بين الأثرياء، سرعان ما تحولت إلى إهانة علنية لمشاعر الملايين ممن يصارعون الأزمات الاقتصادية.

تعتمد فكرة التحدي على تناقضٍ بصري فجّ؛ حيث ينشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمقتنياتهم الفاخرة من سيارات "فيراري" رياضية، وساعات مرصعة بالماس، ولوحات فنية باهظة، وإلى جانبها وجبات بسيطة جداً كالمعكرونة سريعة التحضير (النودلز) أو لفائف "الكيمباب" الرخيصة.

المستفز في الأمر ليس الصور فحسب، بل "النبرة التهكمية" المرافقة لها، حيث يرفق هؤلاء صور قصورهم بتعليقات تتذمر من "الفقر المدقع" أو ضيق ذات اليد، في محاكاة ساخرة لواقع يعيشه الآخرون اضطراراً لا اختياراً.

لم تمر هذه الظاهرة مرور الكرام، إذ تصدى لها العديد من الشخصيات العامة، أبرزهم الفنان الكوري الشهير كيم دونغ وان، ففي منشور عبر حساباته الرسمية، عبّر كيم عن صدمته، مؤكداً أن الفقر يمثل واقعاً مؤلماً لآلاف الطلاب والشباب الذين يترددون في شراء وجبة بسيطة لعدم امتلاكهم ثمنها.

"عشتُ طويلاً مع والدتي العزباء في شقة (نصف قبو).. كلمة فقر تلمس واقعي، وهناك صور وكلمات لا ينبغي استخدامها أبداً حتى على سبيل المزاح"، هكذا يقول كيم دونغ وان

