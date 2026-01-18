قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
الترويج السياحي والربط الجوي محور لقاء شريف فتحي ووزير خارجية البوسنة
ديارنا.. حدائق العاصمة تواصل البناء بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة حضارية متكاملة.. صور
بعد واقعة العربي بالمنوفية.. استبعاد رئيس اللجنة وتحويل واضع الامتحان للشئون القانونية
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
رئيس مجلس الشيوخ يحيل مشروع قانون المستشفيات الجامعية للجنة التعليم
خطة الـ 12 عاما.. شوبير يكشف تفاصيل منظومة التطوير الجديدة للكرة المصرية حتى 2038
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم مطروح تتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية فى يومها الثاني

مدير تعليم مطروح خلال جولة على المدارس
مدير تعليم مطروح خلال جولة على المدارس
ايمن محمود

تابعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية  فى يومها الثانى بلجان الإدارات التعليمية  بمطروح التعليمية .

واطمأنت وكيل الوزارة علي سير الامتحانات في يومها الثانى وسط أجواء هادئة حيث جاءت أسئلة الامتحان واضحة وخالية من الغموض وفي مستوي الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

وأكدت أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع على مدار الساعة امتحانات الشهادة الإعدادية مشددة على توفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب بكافة الإدارات التعليمية.

وشددت الأستاذة نادية فتحي علي ضرورة توفير المناخ المناسب والصحي الآمن داخل لجان الامتحانات وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من اجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

من ناحية أخرى وفى وقت  سابق أوضحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح خلال ترأسها غرفة العمليات الرئيسية مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية أن العملية الامتحانية تسير بانضباط من كافة المشاركين فى العملية الامتحانية مع الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الوزارية، وذلك بعدد مائة وخمس وعشرين لجنة أدي أمامها ثلاثة عشر ألفا ومائتين الامتحان بالإدارات التعليمية الثمانية وقطاع البنجر.

وتابعت وكيل الوزارة انضباط اللجان الامتحانية خلال تفقدها غرفة العمليات الفرعية بإدارة مطروح التعليمية بحضور الأستاذ أيمن شومان مدير عام إدارة مطروح التعليمية والأستاذ شريف حماد وكيل الإدارة.

وأشارت الأستاذة نادية فتحي إلى أنه لم ترد أي شكوي بشأن الامتحانات بمائة وخمس وعشرين لجنة بكافة أرجاء مطروح مضيفة أن امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية في اليوم الأول جاءا في مستوي الطالب ومطابقين للوزن النسبي للورقة الامتحانية وفق اللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والخاصة بهذا الشأن.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

ترشيحاتنا

منتخب مصر

من اللاعب الذي افتقده منتخب مصر في أمم أفريقيا؟.. إعلامي يثير الجدل

شوبير

أحمد شوبير يكشف آخر تطورات صفقة مروان عثمان مع الأهلي

خوان بيزيرا

خوان بيزيرا ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام.. شاهد

بالصور

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards

مين الأجمل؟ .. نجمات تألقن بالأحمر في joy awards

نجمات بالاحمر
نجمات بالاحمر
نجمات بالاحمر

بعد شائعات طلاقهما.. دنيا سمير غانم رفقة زوجها في حفل جوي أووردز

بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز
بعد شائعات طلاقهمم..دنيا سمير غانم رفقة رامى رضوان فى حفل جوي أووردز

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد