تعليم مطروح تتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية فى يومها الثاني

تابعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية فى يومها الثانى بلجان الإدارات التعليمية بمطروح التعليمية .

واطمأنت وكيل الوزارة علي سير الامتحانات في يومها الثانى وسط أجواء هادئة حيث جاءت أسئلة الامتحان واضحة وخالية من الغموض وفي مستوي الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

وأكدت أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع على مدار الساعة امتحانات الشهادة الإعدادية مشددة على توفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب بكافة الإدارات التعليمية.

وشددت الأستاذة نادية فتحي علي ضرورة توفير المناخ المناسب والصحي الآمن داخل لجان الامتحانات وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من اجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق أوضحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح خلال ترأسها غرفة العمليات الرئيسية مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية أن العملية الامتحانية تسير بانضباط من كافة المشاركين فى العملية الامتحانية مع الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الوزارية، وذلك بعدد مائة وخمس وعشرين لجنة أدي أمامها ثلاثة عشر ألفا ومائتين الامتحان بالإدارات التعليمية الثمانية وقطاع البنجر.

وتابعت وكيل الوزارة انضباط اللجان الامتحانية خلال تفقدها غرفة العمليات الفرعية بإدارة مطروح التعليمية بحضور الأستاذ أيمن شومان مدير عام إدارة مطروح التعليمية والأستاذ شريف حماد وكيل الإدارة.

وأشارت الأستاذة نادية فتحي إلى أنه لم ترد أي شكوي بشأن الامتحانات بمائة وخمس وعشرين لجنة بكافة أرجاء مطروح مضيفة أن امتحانى اللغة العربية والتربية الدينية في اليوم الأول جاءا في مستوي الطالب ومطابقين للوزن النسبي للورقة الامتحانية وفق اللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والخاصة بهذا الشأن.