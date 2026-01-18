خاص| دوللي شاهين لـ صدى البلد: والدتي تمثل لي الحياة والعائلة هي الداعم الأساسي.. فيديو

عبّرت الفنانة دوللي شاهين عن حبها الكبير لوالدتها ومكانتها الخاصة في حياتها، مؤكدة أنها تمثل لها الحياة بكل ما تحمله من معنى، ومتمنية أن تبقى إلى جوارها دائمًا.

وقالت دوللي شاهين، خلال ندوة أقامها موقع «صدى البلد» الإخباري، إن والدتها هي مصدر الأمان والدعم الأكبر لها، مشيرة إلى أنها كانت قد أعربت في وقت سابق عن أمنيتها بأن تكون والدتها بصحة جيدة وبجوارها خلال عام 2026، متمنية لها دوام الصحة والعافية.

وأضافت: «والدتي تمثل لي الحياة، وأتمنى أن تبقى معي دائمًا»، مؤكدة أن العائلة بشكل عام تمثل لها الداعم الأساسي في مشوارها الفني والإنساني.

وأعلنت شاهين، وفاة والدتها اليوم وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشرت رسالة مؤثرة جاء فيها: تذكَّر يا إنسان أنك من التراب وإلى التراب تعود»، داعيةً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

وتلقت دوللي شاهين، العديد من رسائل التعزية والمواساة من جمهورها ومحبيها وزملائها في الوسط الفني، سائلين المولى عزّ وجل أن يلهمها وأسرتها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.



