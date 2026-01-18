قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
دعاء شهر شعبان 2026.. شهر رسول الله ردده من الآن واغتنم الفرصة
سفير مصر في باريس: حدثان ثقافيان كبيران بباريس يسلطان الضوء على مصر ويبرزان تراثها
الوالدان عادا من أمريكا لدفن أطفالهما.. ميت عاصم تودع "عصافير الجنة" الخمسة بعد فاجعة تسرب الغاز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

وزارة الموارد المائية تحذر 16 محافظة من التعديات على نهر النيل

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري
فريدة محمد - ماجدة بدوى

حذر الدكتور هاني سويلم  وزير الموارد المائية والري من التعدي على نهر النيل، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: أخطرنا نحو 16محافظة بضرورة إخلاء بعض الأماكن لأنه سيتم تصريف منسوب إضافي لمياه النيل؛ لأن ما يعنيني هو 
حماية السد العالي وحماية المواطنين، محذرا من غمر بعض  الزراعات المخالف  أو البيوت والمبناة على مجرى نهر النيل.

وأوضح الدكتور هاني سويلم إلي اهتمام القيادة السياسية  بمشروع ضبط النيل لاستعادة القدرة الاستيعابية لنهر النيل  ووصول المياه لأهل الدلتا .

وقال "سويلم ": التعديات على نهر النيل تسببت في خنق المياه لذلك حرصت  الدولة على سيطرة  هيمنتها لمواجهة مخالفات البناء على نهر  النيل .
وأوضح وزير الموارد المائية والري على أن  مشروع ضبط مياه النيل بتم التعامل معه من خلال  تحديد خطوط إدارة النهر ،وإعداد جدول زمني ،وأعداد خرائط وحصر الأملاك العامة والخاصة ثم ازالة التعديات بدون أحداث ضرر أو ظلم.
وقال: الدولة  لا تتغافل عن المتعدين على مياه النيل ،ومفيش حاجة اسمها إيجار من الدولة لمجري النيل ،والدولة تحصل غرامة تحصيل حق انتفاع بالمخالفة على المتعدي لحين الإزالة .

وزير الموارد المائية محافظة التعديات

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

وزير العمل ومحافظ السويس خلال تسليم شهادات التدريب

شهادات تدريب وعقود عمل لشباب السويس وإطلاق مبادرة «سلامتك تهمنا»

الأنبا رافائيل وخدام الكنيسة

بحضور الأنبا رافائيل.. معهد مارمرقس يحتفل بتخرج دفعة جديدة | صور

شمامسة الكنيسة

ضمن جولته الرعوية بالخليج.. الأنبا أباكير يصلي قداسا إلهيًا بأبو ظبي

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

