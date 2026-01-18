وزارة الموارد المائية تحذر 16 محافظة من التعديات على نهر النيل

حذر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري من التعدي على نهر النيل، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: أخطرنا نحو 16محافظة بضرورة إخلاء بعض الأماكن لأنه سيتم تصريف منسوب إضافي لمياه النيل؛ لأن ما يعنيني هو

حماية السد العالي وحماية المواطنين، محذرا من غمر بعض الزراعات المخالف أو البيوت والمبناة على مجرى نهر النيل.

وأوضح الدكتور هاني سويلم إلي اهتمام القيادة السياسية بمشروع ضبط النيل لاستعادة القدرة الاستيعابية لنهر النيل ووصول المياه لأهل الدلتا .

وقال "سويلم ": التعديات على نهر النيل تسببت في خنق المياه لذلك حرصت الدولة على سيطرة هيمنتها لمواجهة مخالفات البناء على نهر النيل .

وأوضح وزير الموارد المائية والري على أن مشروع ضبط مياه النيل بتم التعامل معه من خلال تحديد خطوط إدارة النهر ،وإعداد جدول زمني ،وأعداد خرائط وحصر الأملاك العامة والخاصة ثم ازالة التعديات بدون أحداث ضرر أو ظلم.

وقال: الدولة لا تتغافل عن المتعدين على مياه النيل ،ومفيش حاجة اسمها إيجار من الدولة لمجري النيل ،والدولة تحصل غرامة تحصيل حق انتفاع بالمخالفة على المتعدي لحين الإزالة .