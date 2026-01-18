قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
دعاء شهر شعبان 2026.. شهر رسول الله ردده من الآن واغتنم الفرصة
سفير مصر في باريس: حدثان ثقافيان كبيران بباريس يسلطان الضوء على مصر ويبرزان تراثها
الوالدان عادا من أمريكا لدفن أطفالهما.. ميت عاصم تودع "عصافير الجنة" الخمسة بعد فاجعة تسرب الغاز
«عمارة» يتفقد إدارة أوقاف شمال الجيزة بشكل مفاجئ للوقوف على سير العمل

شيماء جمال

 قام الشيخ سيد عمارة، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، بالمرور الميداني على مقر إدارة أوقاف شمال الجيزة، صباح اليوم الأحد، للوقوف على سير العمل وانتظامه والتأكد من تنفيذ تعليمات وتوجيهات الوزارة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات من الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني.


وأكد الشيخ سيد عمارة، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، أنه لن يترك مسجداً بمديرية أوقاف الجيزة إلا ويتابع العمل به، ولا مقر إدارة من الإدارات الفرعية، إلا ويتابع العمل فيها، يشد من أزر المجتهد ويعاقب من حاد عن الطريق وخالف التعليمات وأهمل في أداء الأمانة التي كلف بها.

وانطلقت حملة تفتيش مكبرة على مساجد وزوايا مديرية أوقاف الجيزة صباح الجمعة الماضي، تضم مدير ووكيل المديرية وقيادات الدعوة والتفتيش بالمديرية، وذلك لمتابعة ضبط العمل وحسن سيره.

جاء ذلك إيمانا من الأوقاف بأن العمل الميداني هو أسرع وسيلة لتحقيق النتائج على أرض الواقع، وأن المتابعة لسير العمل ميدانيا تحقق الشفافية في التقييم، مؤكدًة الالتزام بجميع تعليمات الوزارة، خاصة فيما يتعلق بخطبة الجمعة من الوقت والموضوع والزي.

وصرح مدير أوقاف الجيزة الشيخ سيد عمارة، بأن الهدف من التفتيش ليس تتبع الأخطاء ولكن التوجيه، والتصويب.

من جانبه، أشاد الشيخ سيد عمارة، مدير مديرية أوقاف الجيزة، أثناء مروره بأداء الشيخ حسين إبراهيم الإمام، إمام وخطيب مسجد مولانا (الشيخ الحصري) بالسادس من أكتوبر، بانضباطه والتزامه بعمله، وذلك خلال متابعة خطبة الجمعة بمساجد إدارة أوقاف أكتوبر، وسيتم تكريمه بمقر المديرية خلال الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. 

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

أرشيفية

ماكرون: يجب التوصل إلى اتفاق لدمج قسد في الدولة السورية

أرشيفية

مع اقتراب شهر رمضان.. اعرف أسعار البقوليات في الأسواق

اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة

مسودة ميثاق مجلس السلام بشأن غزة : مدة العضوية 3 سنوات

بالصور

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

