«عمارة» يتفقد إدارة أوقاف شمال الجيزة بشكل مفاجئ للوقوف على سير العمل

قام الشيخ سيد عمارة، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، بالمرور الميداني على مقر إدارة أوقاف شمال الجيزة، صباح اليوم الأحد، للوقوف على سير العمل وانتظامه والتأكد من تنفيذ تعليمات وتوجيهات الوزارة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات من الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني.



وأكد الشيخ سيد عمارة، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، أنه لن يترك مسجداً بمديرية أوقاف الجيزة إلا ويتابع العمل به، ولا مقر إدارة من الإدارات الفرعية، إلا ويتابع العمل فيها، يشد من أزر المجتهد ويعاقب من حاد عن الطريق وخالف التعليمات وأهمل في أداء الأمانة التي كلف بها.

وانطلقت حملة تفتيش مكبرة على مساجد وزوايا مديرية أوقاف الجيزة صباح الجمعة الماضي، تضم مدير ووكيل المديرية وقيادات الدعوة والتفتيش بالمديرية، وذلك لمتابعة ضبط العمل وحسن سيره.

جاء ذلك إيمانا من الأوقاف بأن العمل الميداني هو أسرع وسيلة لتحقيق النتائج على أرض الواقع، وأن المتابعة لسير العمل ميدانيا تحقق الشفافية في التقييم، مؤكدًة الالتزام بجميع تعليمات الوزارة، خاصة فيما يتعلق بخطبة الجمعة من الوقت والموضوع والزي.

وصرح مدير أوقاف الجيزة الشيخ سيد عمارة، بأن الهدف من التفتيش ليس تتبع الأخطاء ولكن التوجيه، والتصويب.

من جانبه، أشاد الشيخ سيد عمارة، مدير مديرية أوقاف الجيزة، أثناء مروره بأداء الشيخ حسين إبراهيم الإمام، إمام وخطيب مسجد مولانا (الشيخ الحصري) بالسادس من أكتوبر، بانضباطه والتزامه بعمله، وذلك خلال متابعة خطبة الجمعة بمساجد إدارة أوقاف أكتوبر، وسيتم تكريمه بمقر المديرية خلال الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.