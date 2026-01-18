قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير أمريكي سابق في تل أبيب: ترامب يسعى لاغتيال خامنئي خلال أيام
وزير الري للنواب: لابد من مطالبة أثيوبيا بالتعويض عن أضرار سد النهضة
مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا
عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة
ترامب يدعو الرئيس القبرصي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟
وزير الموارد المائية: 95% من الترع بحالة جيدة.. وإزالة ورد النيل مرتين سنويا تكفي
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات
حوادث

استمرار حبس رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على "الديزل"

ندى سويفى

قبلت محكمة جنح مستأنف أكتوبر استئناف النيابة العامة بالشيخ زايد على قرار إخلاء سبيل المتهم لاطلاق النيران على مدير جيم بالشيخ زايد وقررت استمرار حبس المتهم. 

وقرر قاضي المعارضات أمس إخلاء سبيل محمد عيد، رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على محمد شريف، الشهير بـ"محمد الديزل"، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات التي تجري تحت إشراف المستشار مصطفى بركات، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، أن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع إطلاق نار داخل صالة ألعاب رياضية، فانتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص العثور على مدير صالة الألعاب الرياضية، المعروف بلقب "الديزل"، مصابًا بطلق ناري في القدم إضافة إلى إصابات بالرأس والوجه، ونُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين عدد من المتدربين داخل الجيم خلال الأيام الماضية، وأن مدير الصالة تدخل لفض الاشتباك واتخذ قرارًا بعدم السماح لأحد أطراف المشاجرة بالعودة للتدريب لحين استقرار الأوضاع.

وأضافت التحقيقات أن المتهم -وهو قريب لأحد الشباب المشاركين في المشاجرة -توجه لاحقًا إلى مدير الجيم لمطالبته بالسماح للشاب بالعودة، ونشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بقيام المتهم بإخراج سلاح ناري وإطلاق رصاصة أصابت قدم المجني عليه، ثم اعتدى عليه بالضرب محدثًا إصابات أخرى قبل أن يلوذ بالفرار.

ووفقًا لما ورد في التحقيقات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم ويدعى محمد. ع، صاحب معرض سيارات، وبمواجهته اعترف بإطلاق النار بدافع "الغضب" من قرار منع قريبه من دخول الجيم.

وباشرت النيابة استجواب المتهم وطلبت تحريات مباحث الشيخ زايد حول الواقعة، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بالشروع في القتل، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والتعدي على المجني عليه.

مدير جيم النيابة الديزل

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

محمد السيد

تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب

الأهلي

موعد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزانى فى دوري أبطال أفريقيا

رئيس وزراء باكستان

رئيس وزراء باكستان يتلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة

حقول الغاز

سيطرة دمشق على حقول النفط والغاز تثير قلق إسرائيل والأكراد

توم باراك و مظلوم عبدي

قائد "قسد" والمبعوث الأمريكي يصلان دمشق للاجتماع مع الرئيس السوري

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

