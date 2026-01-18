غدًا.. انطلاق المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للأعلى للشئون الإسلامية برعاية الرئيس السيسي

تنطلق غدًا الإثنين فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي يُعقد هذا العام تحت عنوان «المهن في الإسلام: أخلاقياتها، وأثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي»، وبرعاية كريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة واسعة من كبار العلماء والمفكرين والباحثين، إلى جانب ممثلي المؤسسات الدينية والرسمية من مختلف دول العالم، لمناقشة عدد من القضايا الفكرية والدعوية المعاصرة التي تهم الأمة الإسلامية.

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار حرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على دعم منهج الوسطية والاعتدال، وتعزيز دور الخطاب الديني المستنير في مواجهة الفكر المتطرف، ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي وبناء الوعي الصحيح.

ويتناول المؤتمر، من خلال جلساته العلمية وموائده النقاشية، عددًا من المحاور المهمة، من بينها تجديد الخطاب الديني، ودور المؤسسات الدينية في مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، وتعزيز ثقافة الحوار بين الشعوب، إضافة إلى مناقشة قضايا الشباب والمرأة، وأثر التحولات الرقمية والإعلام الجديد على الخطاب الديني.

كما يشهد المؤتمر مشاركة عدد من وزراء الأوقاف، ومفتي الدول، ورؤساء المجالس والهيئات الإسلامية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والباحثين المتخصصين، حيث يقدم المشاركون أوراقا بحثية ورؤى علمية تسهم في إثراء النقاش والخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ.

ومن المقرر أن يصدر المؤتمر في ختام أعماله مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى دعم العمل الإسلامي المشترك، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والفكرية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يخدم قضايا الأمة ويسهم في مواجهة التحديات الراهنة بروح من المسئولية والتكامل.

ويؤكد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي استمرارًا لدوره الرائد في خدمة الفكر الإسلامي، وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، وتعزيز التواصل بين علماء الأمة، بما يعكس رسالة الإسلام السمحة ودوره في بناء الحضارة الإنسانية.

