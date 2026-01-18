قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معادلة المياه في مصر.. طلب يصل لـ 88 مليار متر مكعب.. وإعادة التدوير "طوق النجاة"
وزير التموين: لدينا مسارات كثيرة للسيطرة على الأسعار.. واستعددنا جيدا لشهر رمضان
400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من صقيع وشبورة وأمطار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
أخبار السيارات | ماهي أهم قواعد المرور الأساسية .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

غدًا.. انطلاق المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للأعلى للشئون الإسلامية برعاية الرئيس السيسي

مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
أ ش أ

تنطلق غدًا الإثنين فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي يُعقد هذا العام تحت عنوان «المهن في الإسلام: أخلاقياتها، وأثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي»، وبرعاية كريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة واسعة من كبار العلماء والمفكرين والباحثين، إلى جانب ممثلي المؤسسات الدينية والرسمية من مختلف دول العالم، لمناقشة عدد من القضايا الفكرية والدعوية المعاصرة التي تهم الأمة الإسلامية.
ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار حرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على دعم منهج الوسطية والاعتدال، وتعزيز دور الخطاب الديني المستنير في مواجهة الفكر المتطرف، ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي وبناء الوعي الصحيح.
ويتناول المؤتمر، من خلال جلساته العلمية وموائده النقاشية، عددًا من المحاور المهمة، من بينها تجديد الخطاب الديني، ودور المؤسسات الدينية في مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، وتعزيز ثقافة الحوار بين الشعوب، إضافة إلى مناقشة قضايا الشباب والمرأة، وأثر التحولات الرقمية والإعلام الجديد على الخطاب الديني.
كما يشهد المؤتمر مشاركة عدد من وزراء الأوقاف، ومفتي الدول، ورؤساء المجالس والهيئات الإسلامية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والباحثين المتخصصين، حيث يقدم المشاركون أوراقا بحثية ورؤى علمية تسهم في إثراء النقاش والخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ.
ومن المقرر أن يصدر المؤتمر في ختام أعماله مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى دعم العمل الإسلامي المشترك، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والفكرية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يخدم قضايا الأمة ويسهم في مواجهة التحديات الراهنة بروح من المسئولية والتكامل.
ويؤكد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي استمرارًا لدوره الرائد في خدمة الفكر الإسلامي، وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، وتعزيز التواصل بين علماء الأمة، بما يعكس رسالة الإسلام السمحة ودوره في بناء الحضارة الإنسانية.
 

الأعلى للشئون الإسلامية المؤسسات الدينية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

الغندور

خالد الغندور يتعرض لـ حالة تسمم

ترشيحاتنا

مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

غدًا.. انطلاق المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للأعلى للشئون الإسلامية برعاية الرئيس السيسي

أذكار المساء الصحيحة

أذكار المساء الصحيحة.. ردد خير ما يختم به اليوم من أدعية النبي

وصول وفد السعودية إلى القاهرة

وصول وفد السعودية إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي الـ36 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "عرض وطلب"

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد